Detenidos llegan torturados al Helicoide: una realidad desgarradora

Gustavo Gabriel Rivara, un argentino que ha dedicado su vida a recorrer América, comparte su desgarradora experiencia tras un año de encierro en El Helicoide, un centro de detención infame en Venezuela.

Un Viaje Marcado por el Destino

Rivara, escritor de libros sobre religión y viajero incansable, ha recorrido el continente desde los años noventa. Su travesía tomó un giro drástico tras la muerte de su madre, llevándolo a Canadá en bicicleta. Sin embargo, su aventura se transformó en una pesadilla cuando fue encarcelado en El Helicoide, donde pasó un año y dos días.

Recuerdos de la Detención

En una entrevista con Clarín, Rivara cuenta cómo cayó en las manos del régimen venezolano, recordando su primera detención en 2002, durante un periodo convulso en la política del país. Su acento, ahora suavizado, refleja las huellas de sus múltiples viajes. “Ya no me siento argentino”, confiesa desde Ibagué, Colombia, mientras relata su experiencia en la oscuridad del Helicoide, donde la tortura era una rutina.»

Un Año en la Oscuridad

“Estuve incomunicado durante un año”, narra Rivara. Compartió tiempos de encierro con otros prisioneros, pero la mayor parte del tiempo estuvo completamente aislado, rodeado de un silencio opresivo. La tortura, aunque menos visible, estaba presente: los detenidos llegaban ya debilitados de otros centros, listos para ser «desaparecidos” en el Helicoide.

Las Sombras del Helicoide

La vida en El Helicoide es una lucha constante por la supervivencia. Rivara pasó sus días durmiendo en el piso, sin acceso a la luz del sol. “Era un espacio sin ventana, donde la luz artificial era la única compañía”, relata. Tuvo que adaptarse a una rutina de encierro donde la lectura y la escritura eran sus únicas vías de escape. “El aislamiento me afectó mucho, incluso mis ojos”, añade.

El Proceso de Interrogación

Durante su tiempo de detención, aseguran que las torturas son parte integral del proceso de interrogación. Rivara menciona haber sido atado y monitorizado constantemente, mientras que otros prisioneros enfrentaban métodos brutales de abuso. «Las familias de los detenidos también sufren, pues muchos llevan años sin un proceso legal», destaca.

Un Rescate Inesperado

Afortunadamente, la suerte de Gustavo cambió tras la intervención de sus compañeros y el aviso de la policía en Argentina. “Si no hubiese sido por ellos, quizás seguiría allí”, reconoce con gratitud. A pesar de que su liberación fue un proceso encubierto y complicado, la activista Betzabeth Jaramillo y su hermana Patricia jugaron papeles cruciales en su regreso.

Motivos de su Detención

Rivara ingresó a Venezuela con el objetivo de apoyar a la oposición. A lo largo de la conversación, comparte su deseo de ver la caída de dictaduras en la región. “La lucha no se puede lograr sin colaboración internacional”, afirma, recordando su transformación política tras sus experiencias en Cuba.

Escribiendo desde la Cárcel

Durante su tiempo en El Helicoide, Gustavo no solo sobrevivió, sino que también escribió una novela, utilizando cualquier papel que podía encontrar. “Escribir fue mi forma de resistir”, confiesa, mostrando páginas que escondía para protegerlas del sistema represivo.

Un Nuevo Comienzo

Ahora, fuera de las sombras del Helicoide, Gustavo Rivara se aferra a su pasión por viajar y escribir, llevando su historia como un testimonio de resistencia y lucha. “Nunca pensé que podría salir, pero aquí estoy, listo para continuar mi camino”, concluye.