El emotivo mensaje de despedida de Luciana Duvall a Robert Duvall

Despedida conmovedora: Luciana Duvall rinde homenaje a su esposo, el actor Robert Duvall

Luciana Duvall, esposa del destacado actor Robert Duvall, expresó su profundo dolor en redes sociales tras la partida de su marido, quien falleció a los 95 años en Virginia. La actriz compartió un mensaje lleno de amor y gratitud hacia su compañero de vida.

En una emotiva publicación en la página oficial de Facebook de Robert, Luciana compartió: «Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo».

Un legado inolvidable La esposa del icónico intérprete recordó que, aunque para el mundo Duvall fue un actor galardonado, para ella significó “todo”. “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes y su aprecio por una buena comida”, mencionó Luciana.

El arte de actuar “En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja un legado memorable”, destacó Luciana, en referencia a su actuación en obras emblemáticas como El Padrino y Apocalypse Now.

Un camino rugoso y apasionante Duvall, conocido por su amor por el tango, visitó Argentina en numerosas ocasiones, lo que lo llevó a dirigir y protagonizar en 2003 una película sobre un sicario apasionado por el baile. Su vida amorosa estuvo marcada por sus relaciones anteriores, pero fue con Luciana Pedraza, 42 años menor que él, con quien encontró la estabilidad que buscaba tras tres matrimonios fallidos.

Un ícono del cine Nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, Duvall hizo su debut cinematográfico en Matar a un ruiseñor. Su papel como el «consejero» de la familia Corleone en El Padrino lo catapultó a la fama y le valió su primera nominación al Óscar.

Reconocimientos y homenajes A lo largo de su carrera, logró un Óscar, un BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmys y un SAG. En 2005, fue galardonado con la Medalla Nacional de las Artes por el entonces presidente George W. Bush.