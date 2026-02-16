Transportistas se suman al paro nacional de la CGT el 19 de febrero

La Unión de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) se sumará al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se discutirá en el Congreso.

La UGATT ha hecho un llamado claro a la ciudadanía: apoyarán y cumplirán con la decisión de la CGT de convocar un paro nacional en el momento que se aborde la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Este movimiento tiene como objetivo asegurar la paralización total del transporte de pasajeros, incluidas las líneas de colectivos, trenes, taxis y aviones, según se detalla en el comunicado oficial encabezado por Omar Maturano.

Detalles del Paro General

La cúpula directiva de la CGT estableció la fecha del paro para el día en que se discuta el proyecto de modernización laboral en la Cámara Baja. Este anuncio fue realizado el 16 de febrero, luego de una reunión virtual entre los líderes sindicales, donde se evidenció la necesidad de medidas contundentes ante un tema tan crítico.

Protesta por los Derechos Laborales

La UGATT enfatiza que esta huelga es una defensa del derecho a huelga y de los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución Nacional. Afirman que cuando la paciencia del pueblo se agota, es momento de hacer escuchar su voz.

Respuestas a la Reforma Laboral

El proyecto en cuestión, que ya tuvo media sanción en el Senado, está programado para ser tratado el jueves 19 de febrero en la Cámara de Diputados. Los sindicatos han mostrado un creciente descontento hacia el contenido de la reforma, que modifica aspectos fundamentales como las indemnizaciones, la jornada laboral y el derecho a huelga.

Dirigentes sindicales han expresado que se requieren medidas más drásticas, y muchos han coincidido en que salir a las calles ya no es suficiente. Se espera que el día del paro, el tráfico en todo el país se vea severamente afectado, reflejando el descontento profundo de los trabajadores ante las reformas propuestas.

El clima de expectativa en torno a este paro es palpable, y se espera una conferencia de prensa el miércoles 18 de febrero en la sede de Azopardo, donde se brindarán más detalles y se explorará la situación actual del conflicto laboral.