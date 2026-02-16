Tragedia en Córdoba: Dos fallecidos y tres heridos tras choque de BMW contra un poste

En un trágico incidente ocurrido en la madrugada del domingo, dos jóvenes de 23 años fallecieron en Córdoba tras un devastador choque que involucró un BMW y una torre de alta tensión. Otros tres ocupantes del vehículo resultaron gravemente heridos y se encuentran bajo tratamiento médico en estado crítico.

El fatal suceso ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en la intersección de la avenida Cruz Roja y la calle Los Incas, en el barrio Villa Revol Anexo de la capital cordobesa. Un BMW modelo 240i impactó de manera violenta contra un robusto poste de hormigón de una torre de alta tensión.

El automóvil transportaba a cinco personas, entre ellas dos hombres, dos mujeres y una menor de edad. Tras el impacto, todos los ocupantes quedaron atrapados y perdieron el conocimiento. La situación era crítica, y el trabajo de rescate se volvió urgente.

Operativo de rescate y consecuencias del impacto

Los uniformados de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba llegaron rápidamente al lugar del accidente. Después de arduos esfuerzos, lograron liberar a las víctimas atrapadas en el vehículo. Lamentablemente, el conductor y una de las pasajeras, ambos de 23 años, no sobrevivieron al siniestro.

Los otros tres ocupantes, entre ellos una menor, fueron trasladados de urgencia a los hospitales San Roque, Misericordia y de Urgencias, donde continúan recibiendo la atención médica necesaria.