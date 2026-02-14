¿Cuándo volverán a subir Bitcoin y otras criptomonedas? Lo revela el fundador de Cardano

Charles Hoskinson, el visionario detrás de Cardano, ha lanzado una advertencia alentadora sobre el futuro inmediato del mercado de criptomonedas, anticipando un periodo de incertidumbre que podría extenderse entre 90 y 180 días. Este análisis, presentado en el evento Consensus 2026, revela un escenario marcado más por el desencanto de los inversores minoristas que por la falta de desarrollos esenciales.

Durante su intervención, Hoskinson abordó la actual corrección del mercado, que califica como una mezcla de factores psicológicos y estructurales. La expectativa de un repunte notable en 2025 ha dejado a muchos inversores decepcionados y ajenos a las verdaderas oportunidades del sector.

Desgaste Emocional en el Ecosistema Cripto

La reciente disminución en los precios ha afectado profundamente el ánimo de la comunidad cripto. Muchos esperaban un ciclo de crecimiento robusto que no se concretó. «El último golpe afecta de manera particular, ya que anticipábamos un alto rendimiento en 2025 y eso no ocurrió», reflexionó Hoskinson.

Este sentimiento de frustración es palpable, ya que numerosos inversores minoristas han soportado prolongados períodos de volatilidad sin recibir las recompensas esperadas. «La amargura se ha apoderado de muchos… solo debemos esperar los próximos 90 a 180 días. Será un desafío», comentó.

Fatiga de los Inversores y la Promesa de la Innovación

El fundador de Cardano enfatizó que el principal problema radica en un agotamiento de la narrativa que alguna vez prometió una «solución mágica» para el mercado. A pesar de que se presentaron avances significativos, como la participación de BlackRock y nuevas regulaciones, la reacción del mercado ha sido decepcionante.

Hoskinson apuntó a una serie de eventos bien conocidos por la comunidad cripto: desde la euforia de los NFT hasta el colapso de plataformas como FTX. Cada uno de estos episodios fue precedido por promesas de crecimiento que no se cumplieron, generando desilusión entre los inversores.

El Desafío de la Dominación Institucional

Mirando hacia el futuro, Hoskinson ve un riesgo creciente de una industria controlada por grandes instituciones que podrían socavar el espíritu original de las criptomonedas. A medida que más actores tradicionales ingresan al espacio, la posibilidad de un ecosistema excesivamente centralizado se vuelve más real.

El fundador advirtió que este cambio podría llevar a una pérdida de la autogestión que inicialmente definió el movimiento cripto. «Están buscando mover a todos hacia soluciones de custodia limitadas, eliminando DeFi y billeteras no custodiales», señaló.

Impulsando un Reinicio a través de la Utilidad Real

Para cambiar esta narrativa, Hoskinson propone enfocarse en hacer que las criptomonedas sean verdaderamente útiles para el usuario cotidiano. Esto implica simplificar los procesos de incorporación y facilitar el uso a través de interfaces más amigables.

Un aspecto vital de esta propuesta es la “abstracción de billetera”, que permitiría a los usuarios acceder a sus fondos de manera más intuitiva, eliminando la complejidad actual en la administración de criptomonedas.

Mirando Hacia el Futuro: Innovación y Tecnología

Según Hoskinson, la clave está en desmitificar el uso de criptomonedas, alejándose de una visión puramente financiera hacia un enfoque con aplicaciones prácticas en la vida diaria. Además, anticipa que la interacción entre criptomonedas y la inteligencia artificial será crucial en los próximos años.

En un futuro cercano, imagina que agentes automatizados realizarán transacciones en Internet, donde las criptomonedas podrían servir como el sistema de soporte económico, facilitando interacciones sin intervención humana.

Reflexionando sobre el Riesgo Cuántico

En cuanto al riesgo cuántico, Hoskinson considera que, aunque es un tema de conversación actual, su impacto en los precios de criptomonedas es exagerado. Aclara que, en este momento, la amenaza sigue siendo en gran parte teórica, aunque la adaptación a tecnologías de criptografía poscuántica será necesaria en el futuro.

Finalmente, considera que el camino hacia adelante podría implicar una bifurcación de Bitcoin para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, mientras que Cardano, gracias a su enfoque en gobernanza, podría enfrentar estos desafíos con mayor flexibilidad.