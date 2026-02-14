Evangelicos apoyan la reducción de la imputabilidad, a diferencia de la Iglesia católica

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) ha expresado su respaldo a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal. Sin embargo, enfatizó que se trata de una medida que debe enfocarse en la protección de los menores y que debe ir acompañada de políticas públicas efectivas.

Aciera, que representa al 85% de las comunidades evangélicas del país, advierte que la respuesta penal por sí sola es insuficiente. La organización subraya la necesidad de un enfoque integral que contemple la educación y la familia como pilares fundamentales en la resolución de este problema social.

Una Posición Crítica y Constructiva

En su declaración, la Alianza señaló que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña con políticas públicas que atiendan la raíz del problema”. Hizo hincapié en que los menores no deben ser enviados a cárceles comunes y que es crucial adaptar las instituciones que recibirán a estos jóvenes para garantizar su reintegración.

Colaboración entre Justicia y Sociedad

El éxito de una reforma en el sistema penal juvenil, según Aciera, depende de la colaboración entre la Justicia, la educación y la familia. La organización propone que se establezca un mecanismo de evaluación periódica para asegurar que las medidas adoptadas realmente funcionen y produzcan un cambio positivo.

Criticas a la Iglesia Católica

Contrastando con el apoyo evangélico, la Iglesia católica ha criticado la propuesta del gobierno al calificarla de simplificadora. En un reciente pronunciamiento, afirmó que la solución debe ser integral, evitando un enfoque que carezca de seriedad y diálogo. La Iglesia busca un debate abierto y constructivo para abordar los problemas que afectan a los jóvenes en conflicto con la ley.

Un Nuevo Enfoque Legal

Aciera también argumenta que la legislación actual está desfasada y que es necesaria una adecuación que respete los estándares internacionales. La organización sostiene que «los hechos delictivos cometidos por niños y adolescentes exponen las falencias del Estado y la sociedad en la prevención y atención de estas situaciones».

La Necesidad de un Plan Nacional

Los evangélicos creen que hay que intervenir temprano en la trayectoria delictiva de los jóvenes, y que esto debe ir más allá de las sanciones retributivas. Plantean que es primordial asegurar la adecuada infraestructura y recursos suficientes para programas de rehabilitación, garantizando que los menores no sean tratados como adultos en el sistema penal.

Un Enfoque Integral

Además, Aciera considera esencial abordar cuestiones de fondo como el consumo de sustancias y la desvalorización de la vida. Para esto, piden la implementación de un plan nacional que contemple la prevención del uso problemático de drogas y una educación preventiva en las escuelas.

Finalmente, la Alianza reafirma su compromiso con la transformación y reintegración de los jóvenes, utilizando un enfoque interdisciplinario que incluya apoyo espiritual y social. A través de su labor, buscan asegurar el bienestar de todos los niños y jóvenes en la sociedad, incluyendo a aquellos que sufren las consecuencias de la delincuencia.