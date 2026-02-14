Ezequiel Vega: ‘La inflación en EE. UU. es positiva para países emergentes como Argentina’

La inflación estadounidense se desacelera, generando reacciones en Wall Street que podrían beneficiar a economías emergentes como la argentina. Descubre los detalles y cómo esto impacta en la economía nacional.

La inflación en Estados Unidos ha experimentado una notable desaceleración, alcanzando un 2,4% interanual en enero. Este incremento, registrado por primera vez desde 2021, también muestra un IPC Núcleo en mínimos históricos. Ezequiel Vega, economista destacado, analiza la relevancia de estos datos, no solo para la economía estadounidense, sino también para las bolsas de valores y países emergentes.

La Vivienda: Un Sector en Caída

Vega resalta que uno de los sectores que más disminuyó fue el de la vivienda, que anteriormente había contribuido al aumento del IPC en el país. Actualmente, este indicador se encuentra apenas un 0,4% por encima del objetivo fijado por la Reserva Federal.

Mejoras en el Mercado Laboral

El experto también menciona otro dato positivo: la tasa de desempleo ha bajado del 4,4% al 4,3%. «Este es un buen indicativo de la salud del mercado laboral», comenta Vega. Se había generado incertidumbre relacionada con los aranceles impuestos por la administración Trump y el rumbo de la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell.

Reacciones en Wall Street

La buena noticia sobre la inflación ha comenzado a impactar positivamente en el mercado. Vega informa que los principales índices han repuntado tras semanas de alta volatilidad. «Es posible que, en vez de dos recortes de tasas este año, se implementen tres», anticipa.

Kevin Walsh y un Nuevo Enfoque

Con la llegada de Kevin Walsh a la Reserva Federal en mayo, se prevén decisiones más cautelosas que las esperadas por Trump. Aunque el expresidente aboga por reducciones más drásticas de la tasa, Vega cree que Walsh podría moderar esas expectativas, creando un ambiente más propicio para la inversión.

Perspectivas para Argentina

Un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos podría ofrecer una importante oportunidad para Argentina. «Una disminución en las tasas de interés en EE.UU. favorece a los países emergentes, incluido el nuestro», subraya Vega.

Aumento de la Demanda de Bonos Argentinos

El economista explica que menores rendimientos en EE.UU. podrían traducirse en un mayor interés por los bonos soberanos argentinos, especialmente si el riesgo país se sitúa por debajo de los 400 puntos básicos. Además, resalta la atención generada durante la Argentina Week en Nueva York, donde se evalúa la posibilidad de emitir deuda con un rendimiento del 7,5% en dólares.

El Contexto Cambiario

En cuanto al dólar, existen posturas divergentes dentro del gobierno estadounidense sobre si fortalecer la moneda o dejarla caer para mejorar la competitividad exportadora. A nivel local, Vega menciona factores que mantienen la calma en el mercado cambiario: «El Banco Central acumula reservas por casi 2.000 millones de dólares en lo que va del 2026».

La Dificultad del Equilibrio Cambiario

A esto se añade una emisión de deuda corporativa superior a los 7.000 millones de dólares y colocaciones provinciales. Sin embargo, el economista señala que un tipo de cambio más alto podría beneficiar a varios sectores, aunque el gobierno es reacio a negociar esta opción, buscando un balance entre competitividad e inflación.