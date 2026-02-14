Tres Meses Después: Las Secuelas del Incendio en Ezeiza

Un Eco de Destrucción: Tres Meses tras la Explosión de Ezeiza

A tres meses de uno de los incidentes más devastadores en la provincia de Buenos Aires, la comunidad de Ezeiza aún se recupera de las secuelas de una explosión que sacudió el área y dejó una estela de daños y desasosiego.

El 14 de noviembre, a las 20.52, un fuerte estallido inicial puso en alerta a la población: el techo de la petroquímica Logischem en el polo industrial de Ezeiza fue arrancado por la explosión. Segundos después, un segundo estruendo, aún más potente, dejó huellas imborrables en el entorno.

Dinámicas del Desastre

Las llamas, que superaron los 20 metros de altura, devoraron la noche. Más de 900 personas se desplegaron en un arduo operativo para sofocar el fuego, mientras que 70 unidades de bomberos luchaban por controlar la situación. Aunque se reportaron aproximadamente 20 heridos, milagrosamente no hubo víctimas fatales.

Impacto en Empresas Vecinas

El impacto de la explosión se sintió en varias empresas cercanas, incluidas Iron Mountain, Larroca Minera y Sinteplast, que enfrentaron pérdidas significativas. Las condiciones de este desastre rompieron maquinarias y causaron daños estructurales severos.

Las Secuelas para los Vecinos

Los daños no solo se limitaron al ámbito industrial. Muchos residentes de Ezeiza se vieron perjudicados: estallaron vidrios y electrodomésticos, dejando a los afectados sin soluciones. Residentes como Pablo, que vive frente al parque industrial, relatan gastos exorbitantes para reparar los daños, con cifras que ascienden a $250,000 en la heladera y $100,000 en ventanas.

Recuerdos de Horror

Los estragos de aquella noche permanecen vivos en la memoria de quienes la vivieron. Un exempleado de Logischem comparte su experiencia, describiendo la noche como “una pesadilla” que aún lo atormenta. El miedo persiste, generando incertidumbre y ansiedad.

El Origen del Fuego

El testimonio de trabajadores revela que, en la mañana previa a la explosión, se produjo un derrame de una sustancia peligrosa dentro de la planta. A pesar de alertar a la gerencia sobre un IBC que perdió líquido y empapó palés de madera, no se tomaron las medidas adecuadas para contener la situación.

Investigaciones y Futuro Incierto

Tres meses después, la planta sigue en ruinas. Las estructuras permanecen desmoronadas y la incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados crece: solo cuatro trabajadores siguen en la empresa, y la mayoría ha sido despedida. Las investigaciones judiciales avanzan lentamente, con pericias aún no concluidas y sin responsables claros.