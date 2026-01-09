¿Cuánto Costaba y Qué Viene Ahora?

El Banco Central de la República Argentina ha tomado una importante decisión al cancelar el uso de fondos del swap con el Tesoro de Estados Unidos, una medida que persigue la estabilidad del mercado cambiario en el país.

En diciembre de 2025, la autoridad monetaria argentina devolvió un total de u$s2.500 millones correspondientes al acuerdo de swap por u$s20.000 millones que se activó en medio de una intensa presión cambiaria en el último trimestre del año. Aunque el tramo utilizado ha sido cancelado, el acuerdo completo se mantiene vigente.

Detalles del Reembolso y la Persistencia del Acuerdo

El Banco Central afirmó que la operación se llevó a cabo para enfrentar la alta volatilidad del mercado cambiario antes de las elecciones legislativas de octubre. En un comunicado oficial, el BCRA subrayó: «Cancelamos las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 como parte del acuerdo de estabilización cambiaria».

Desde el Gobierno, se aclaró que la Argentina utilizó aproximadamente u$s2.500 millones de este acuerdo y lo devolvió en su totalidad, destacando que el swap sigue disponible para futuras contingencias financieras.

Impacto en la Economía y Reacciones Internacionales

Este anuncio coincidió con el pago de vencimientos de deuda que superan los u$s4.200 millones, que fueron cubiertos mediante una combinación de privatizaciones y compras de dólares. Las medidas indican un esfuerzo por mantener la estabilidad económica del país.

Celebraciones en el Tesoro de EE.UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, resaltó la importancia de este reembolso, considerándolo como un reflejo de la mejora en la situación económica argentina. A través de su cuenta en X, expresó su satisfacción por la devolución rápida y completa del swap, generando además beneficios significativos para el Tesoro estadounidense.

Un Compromiso Conjunto por la Estabilidad Financiera

Bessent enfatizó que el swap se utilizó como herramienta para estabilizar la economía argentina en un contexto de presión urgente sobre el tipo de cambio. Desde el Banco Central, se ha mantenido la confidencialidad de los términos del acuerdo, confiando en que las estadísticas oficiales de ambos países transparenten el desarrollo del mismo.

Por último, el Tesoro estadounidense reafirmó su apoyo a Argentina, vinculado a las reformas económicas y al enfoque fiscal del gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.