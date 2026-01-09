El oscuro trasfondo de la tuitera libertaria que ofendió a la presidencia

La joven figura del movimiento libertario argentino, Eugenia Rolón, se encuentra en el ojo de la tormenta tras un accidente automovilístico ocurrido esta semana. Su imprudencia al volante ha desatado un torrente de críticas en las redes sociales.

Eugenia Rolón, de solo 23 años, quien ha sido un pilar en la comunicación digital del partido de Javier Milei y ha mantenido una relación cercana con Iñaki Gutiérrez, fue protagonista de un grave episodio en las calles de Mar de Ajó.

El Accidente

La mañana del jueves, alrededor de las 10, Rolón circulaba en un Honda Fit cuando realizó maniobras peligrosas, lo cual culminó en un impacto con un poste de luz en la calle Rivadavia al 400. El test de alcoholemia reveló una sorprendente medida de 1,89 g/l, más del doble del límite permitido para conductores.

Consecuencias Inmediatas

La policía confiscó el vehículo, registrado a nombre de la familia de su pareja, y Gutiérrez tuvo que retirarla de la comisaría. Esta situación rápidamente tomó notoriedad en las plataformas digitales, donde muchos usuarios condenaron su conducta irresponsable, especialmente por ocurrir a plena luz del día.

Rolón y Su Trayectoria en el Movimiento Libertario

Aunque Rolón es conocida principalmente por su actividad en redes sociales, su influencia se extiende más allá de la militancia digital. Desde los inicios de La Libertad Avanza, se ha destacado en funciones clave, incluso en la construcción de la imagen presidencial de Milei.

Una Relación con el Photoshop

Según una investigación publicada en enero de 2024, Eugenia Rolón tenía la responsabilidad de retocar fotos oficiales del entonces candidato presidencial para disminuir visiblemente su papada. En sus primeros años en la política, Rolón transformó la imagen de Milei a través de técnicas de edición digital.

Impacto y Repercusiones

Los efectos de esta obsesión estética fueron notables. La presentación de Milei en la jura de su banda presidencial, donde parecía mucho más joven, se volvió viral. Además, el ex presidente impidió la entrada de fotógrafos durante su asunción, reflejando su preocupación por la apariencia ante las cámaras.

De Influencer a En la Mira

Ahora, su reciente accidente ha situado a Rolón nuevamente en el centro de la atención mediática, mostrando la explosiva combinación de su influencia en el ámbito digital y su problemática conducta al volante. Este episodio pone en evidencia las tensiones entre la imagen pública que buscaba proyectar y la realidad de sus acciones.