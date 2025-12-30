¿Cuánto ganarás al mes y por hora?

Salario Mínimo 2026 en Argentina: Conocé Cuánto Vas a Cobrar Cada Mes y Hora

El nuevo salario mínimo ofrece un alivio a más de seis millones de trabajadores en Argentina. Descubrí cómo se distribuirán los aumentos a lo largo del año.

30.12.2025 • 07:36hs • ECONOMÍA

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina experimentará sucesivos aumentos a lo largo de 2026. Desde el inicio del nuevo año, más de seis millones de trabajadores sabrán exactamente cuánto recibirán mensualmente y por hora.

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional anunció un incremento del 16,8% en el SMVM, que se implementará mediante un esquema escalonado en 10 fases.

Esta política afecta directamente a más de 6 millones de trabajadores y se considera un indicador clave para diversos programas sociales y beneficios gubernamentales.

Detalles del Cronograma Mensual del Salario Mínimo 2026

Los aumentos del SMVM están definidos de la siguiente manera:

Estructura de Salarios por Mes

El nuevo esquema salarial será el siguiente:

Enero 2026: $341.000 mensuales y $1.705 por hora.

$341.000 mensuales y $1.705 por hora. Febrero 2026: $346.800 mensuales y $1.734 por hora.

$346.800 mensuales y $1.734 por hora. Marzo 2026: $352.400 mensuales y $1.762 por hora.

$352.400 mensuales y $1.762 por hora. Abril 2026: $357.800 mensuales y $1.789 por hora.

$357.800 mensuales y $1.789 por hora. Mayo 2026: $363.000 mensuales y $1.815 por hora.

$363.000 mensuales y $1.815 por hora. Junio 2026: $367.800 mensuales y $1.839 por hora.

$367.800 mensuales y $1.839 por hora. Julio 2026: $372.400 mensuales y $1.862 por hora.

$372.400 mensuales y $1.862 por hora. Agosto 2026: $376.600 mensuales y $1.883 por hora.

Estos montos aplican tanto para los trabajadores con salario mensual que cumplen una jornada legal completa, como para los trabajadores jornalizados, ajustándose a las tarifas correspondientes.

¿Qué Repercusiones Tiene el SMVM?

El Salario Mínimo, Vital y Móvil representa la remuneración mínima que deben recibir todos los trabajadores en el país.

Este mecanismo establece un estándar para asegurar que los empleados dispongan de ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.

Además, funciona como una referencia crucial para diversos programas y subsidios gubernamentales que benefician a las comunidades más vulnerables.

Los planes sociales y las asignaciones familiares ajustan sus montos en función de los valores actualizados del SMVM, convirtiéndolo en un elemento clave para la economía familiar de sectores empobrecidos.

Por último, el salario mínimo también determina los límites para el impuesto a las Ganancias, afectando así la carga tributaria de millones de contribuyentes.