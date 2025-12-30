Chef polaca abre restaurante en una Argentina ‘inestable’ pero ‘espectacular’

La Cocina Artística de Marta Wajda: Un Viaje de Sabores en Colegiales

Con solo dos años en Argentina, Marta Wajda ha logrado convertir su pasión por la gastronomía en una experiencia culinaria única que fusiona arte y tradición, todo ello en la calidez de su restaurante en Colegiales.

Una Chef que Habla el Lenguaje de los Sabores Marta, originaria de Varsovia, se comunica a través de sus platos, donde cada bocado cuenta una historia. No se necesitan muchas palabras, ya que su cocina revela su esencia y su visión artística.

Un Hogar en Colegiales En su acogedora casa-restaurante de Colegiales, Marta se entrega a su arte. Con pinzas en mano y siempre atenta al detalle, personaliza cada plato mientras comparte su pasión con sus comensales, a quienes a veces explica los platos de manera cercana, mirándolos a los ojos.

El Camino Hacia la Gastronomía Su llegada a Argentina en 2022, atraída por un clima más cálido, marcó un nuevo capítulo en su vida. Con una visión que combina creatividad y respeto por los ingredientes, Marta convierte cada preparación en una obra de arte culinaria. Si bien su trayectoria comenzó en la pintura y el diseño, la cocina se convirtió en su verdadero medio de expresión.

Desde Varsovia a Buenos Aires Marta comenzó a cocinar para amigos en su casa, lo que la llevó a crear una empresa de catering en Polonia, asociada al mundo del arte y la moda. Después de años de estudio en diseño y exposiciones de su obra, su pasión por la cocina la impulsó a buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

Un Nuevo Comienzo en Argentina Argentina apareció como una intuición tras una conversación con su entonces marido. Tras un turbulento inicio debido a la pandemia, llegaron a Buenos Aires en 2023, y la esencia del lugar rápidamente la cautivó.

Entre la Tradición y la Innovación La elección entre abrir un restaurante o continuar con el catering fue rápida. Conscientes de que el catering sería difícil sin contactos, decidieron establecerse como restauradores, lo que les permitió construir una nueva identidad en este vibrante contexto.

Diseño y Ambiente Únicos Ubicado en una casona histórica, Marta ha combinado elementos de su herencia polaca con la arquitectura local, creando un ambiente que cuenta su historia a través de mosaicos de vidrio y fotografías de sus viajes.

La Esencia de sus Platos Marta no busca replicar la cocina polaca en su totalidad; en su lugar, prefiere adaptar los sabores a lo que resuena con ella. Así, los platos reflejan su estilo personal y su conexión con los productos locales, manteniendo un enfoque humano en el trabajo en equipo.

Un Menú que Evoluciona Hoy, Marta continúa explorando, aprendiendo sobre ingredientes de diversas regiones argentinas como la Patagonia y Mendoza. Su interés por mariscos y pesca del día destaca en su próximo menú, prometiendo sorpresas y experiencias únicas en cada visita.

Platos Destacados y Experiencia Gastronómica Entre sus creaciones, brillan opciones como el “Río Patagónico”, que combina trucha ahumada y vegetales frescos. También ofrece un delicado paté acompañado de especias locales. Sus platos poseen títulos artísticos y una presentación que invitan a sumergirse en una experiencia fuera de lo habitual.