Tributarista advierte: ‘La Ley de Inocencia Fiscal favorece a grandes evasores y delincuentes’

La reciente aprobación de la denominada "ley de Inocencia Fiscal" ha desatado una ola de críticas que la califican de perjudicial para la economía argentina. Expertos advierten que esta legislación favorece a los grandes evasores mientras socava la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Expertos en Contra de la Nueva Normativa

El tributarista Marcos Sequeira se ha pronunciado enérgicamente en contra de la nueva ley, afirmando que «beneficia a los grandes evasores y delincuentes». Esta crítica resuena con las palabras del diputado Jorge Taiana, quien calificó la ley como un «paraíso del lavado de dinero» que contradice los compromisos internacionales de Argentina.

Impacto en el Sistema Tributario

Sequeira explica que esta normativa altera el régimen penal tributario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. «Este cambio abandonará la lógica histórica de verificación del origen de los fondos, permitiendo una entrada de capitales sin ningún tipo de control», aclara.

Un Cambio Radical

Según el experto, el Estado da prioridad a que se declaren fondos, renunciando a investigar su procedencia. «Lo que realmente le importa es que los capitales entren al mercado, sin importar su origen», añade.

Dólares bajo el Colchón

Contrario a lo que se podría pensar, Sequeira asegura que no son las personas con ahorros en efectivo quienes se beneficiarán. «Los únicos que aprovechan son los grandes evasores que obtienen dinero de actividades ilegales», señala enfáticamente.

La legislación, sostiene, permite la integración al sistema financiero de fondos provenientes de la trata de personas o narcotráfico, siempre que esos fondos se declaren. «No hay distinción sobre cómo fueron obtenidos; solo se busca que entren al sistema», insiste.

Consecuencias Legales

Una de las implicancias más preocupantes de esta ley, según Sequeira, es que desincrimina una gran cantidad de causas penales tributarias existentes. «Esto elimina los esfuerzos realizados para combatir la delincuencia económica», advierte.

Beneficios para Delincuentes, No para PYMES

La ley no solo favorece a los grandes evasores, sino que también afecta a pequeños comerciantes y PYMES. Sequeira critica la ineficacia de la normativa para quienes realmente enfrentan dificultades económicas, afirmando que es un riesgo directo para la integridad del sistema financiero.

Además, se considera que las puertas se abren a la inmunidad para futuras investigaciones y delitos económicos, permitiendo que muchos evadan la justicia a raíz de esta norma que no tiene plazos ni requisitos claros.