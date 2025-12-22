¿Cuánto necesitas ganar en 2026 para ser clase media en Argentina?

El Sueldo Necesario para Ser Clase Media en Argentina en 2026: Datos Reveladores

Con las proyecciones de ingresos para 2026, las familias argentinas enfrentan un reto importante para mantenerse en la clase media. Te contamos cuánto deberías ganar para no perder tu estatus socioeconómico.

La Nueva Realidad Económica de las Familias Argentinas

Recientes estadísticas han puesto en alerta a millones de hogares en Argentina. Según un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), para que una familia tipo logre integrarse a la clase media en la capital, deberá contar con ingresos superiores a $2.076.904,91 mensuales.

Definición de Clase Media

Ser parte de la «clase media» en Argentina se basa en los ingresos familiares y se asocia a un estilo de vida relativamente cómodo. Esta categorización impacta a quienes buscan mantener su lugar dentro del espectro socioeconómico.

Desglose de la Situación Económica

El cálculo se basa en un hogar modelo compuesto por dos adultos de 35 años, ambos trabajando, con dos hijos de 9 y 6 años. Para este mismo grupo familiar, la línea de pobreza se sitúa en $1.308.061, mientras que el umbral de indigencia, medido según la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es de $703.325.

Umbrales de Ingresos por Estrato Social

El IDECBA ha clasificado los ingresos familiares en diferentes niveles, cada uno con parámetros claros:

Sobre la línea de pobreza, encontramos a los «no pobres vulnerables», con ingresos que van desde la Canasta Básica Total (CBT) de $1.661.524. Más arriba, está el «sector medio frágil», donde las familias ganan entre esta cifra y hasta $2.076.904,90 mensuales.

La clase media formal comienza con ingresos de $2.076.904,91 y se extiende hasta $6.646.095,71, es decir, hasta cuatro veces el monto de la Canasta Total. Quienes superan este rango se consideran parte de la «clase alta».

¿Cuánto Debe Ganar una Familia para Ser Clase Media?

Según datos recientes, los ingresos mensuales por estrato social en CABA son los siguientes:

Indigencia: $0 a $703.324,95.

Pobreza no indigente: $703.324,96 a $1.308.061,25.

No pobres vulnerables: $1.308.061,26 a $1.661.523,92.

Sector medio frágil: $1.661.523,93 a $2.076.904,90.

Clase media: $2.076.904,91 a $6.646.095,71.

Clase acomodada: $6.646.095,72 en adelante.

Atravesando la Realidad del Alquiler

Es importante destacar que estos montos no incluyen el costo del alquiler. Para muchas familias que no son propietarias, sostener un nivel de vida «de clase media» puede requerir un gasto mensual adicional que en algunos barrios supera los $500.000, lo que complica aún más la situación.