Dictamen del Cuerpo Médico Forense: Julio De Vido puede permanecer en prisión

Título: Julio De Vido: Examen Forense Revela que Su Salud Puede Ser Monitoreada en Prisión

Bajada: El ex ministro de Planificación Federico Julio De Vido enfrenta un dilema sobre su salud y sus condiciones de detención. Un informe médico indica que sus problemas de salud pueden ser atendidos en la cárcel, pero surgen interrogantes sobre la adecuación del entorno penitenciario.

El Cuerpo Médico Forense ha evaluado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y afirma que sus problemas de salud son manejables dentro del sistema carcelario, siempre que se cumplan ciertas condiciones para su tratamiento. Actualmente, De Vido cumple una condena de cuatro años por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once.

Consideraciones Médicas sobre su Condición

Los especialistas brindaron su opinión en respuesta a la solicitud de De Vido de ser trasladado a prisión domiciliaria en su chacra ubicada en Zárate, debido a su condición como paciente diabético que requiere insulina diaria, además de su avanzada edad, ya que el 26 de diciembre cumplirá 76 años.

Informe del Cuerpo Médico Forense

El informe médico indica que el estado de salud de De Vido es actualmente estable. “Se recomienda continuar con su tratamiento habitual para sus patologías crónicas, incluyendo diabetes, hipertensión arterial y dislipemia. El seguimiento de su estado puede realizarse en su unidad de alojamiento, dado que por el momento su atención requiere baja complejidad”, explicaron los médicos en su evaluación.

Requisitos para su Atención en Prisión

El Cuerpo Médico Forense destacó que para garantizar la seguridad del ex ministro, su lugar de detención debe cumplir con ciertos requisitos:

– Controles clínicos regulares por parte de especialistas.

– Una dieta alimentaria adecuada.

– Asegurarse de que reciba su medicación regularmente.

Asimismo, enfatizaron que el lugar debe contar con la infraestructura necesaria para manejar cualquier complicación médica, incluyendo la capacidad de realizar derivaciones de emergencia y un servicio de guardia médica disponible las 24 horas.

Riesgos Potenciales de la Situación Carcelaria

Los médicos advirtieron que, si no se cumplen las condiciones mencionadas, el ambiente carcelario podría no ser adecuado para De Vido, lo que incrementaría el riesgo de descompensaciones y complicaciones irreparables para su salud. Actualmente, De Vido se encuentra en la colonia penal 19 de Ezeiza, un complejo cercano a una cárcel de máxima seguridad.

Próximos Pasos Judiciales

La responsabilidad ahora recae en la Fiscalía y las representaciones legales de las víctimas de la tragedia de Once, quienes deberán decidir sobre la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria a De Vido. Posteriormente, será el juez federal Ricardo Basílico quien tomará la decisión final.

Propuesta de Prisión Domiciliaria

El exfuncionario ha solicitado cumplir su condena en su residencia dentro del barrio cerrado «Puerto Panal» en Zárate. Actualmente se está llevando a cabo un estudio socioambiental para asegurar que el lugar cumpla con los requisitos necesarios para la detención domiciliaria, incluyendo el acceso a tecnología que permita el monitoreo de sus movimientos a través de una tobillera electrónica.

Antecedentes Judiciales de De Vido

El 13 de noviembre, De Vido se presentó ante los tribunales de Comodoro Py para iniciar su condena, decisión que se concretó tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La tragedia de Once, que ocurrió el 12 de febrero de 2012, resultó en la muerte de 51 personas y ha llevado a varios acusados a enfrentarse a la justicia. Este es el primer caso en el que De Vido tiene una condena firme, aunque ya había sido encarcelado anteriormente por otras causas.

Además, ha sido condenado en otros casos relacionados, incluyendo la compra de trenes en malas condiciones y está actualmente en juicio por el escándalo de los Cuadernos de la corrupción, en el cual también está involucrada la ex presidenta Cristina Kirchner.