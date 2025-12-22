Fernando Samalea revela secretos del rock en su nuevo libro y se presenta en vivo con varios proyectos

El famoso baterista argentino, conocido por su colaboración con íconos del rock, lanza su nuevo libro Viviendo el futuro, donde comparte su visión única sobre la música y la vida.

Un Cohete hacia el Futuro

“Vivir en mis zapatos es como estar atado a la punta de un cohete espacial”, afirma Fernando Samalea en su reciente obra. Este músico, que ha tenido la fortuna de girar con leyendas como Charly García y Gustavo Cerati, sigue su carrera con la misma energía que lo caracteriza.

Un Artista en Movimiento

Con un trasfondo de 540 páginas por libro, Samalea continúa reinventándose. Hoy, acompaña a jóvenes bandas como Bandalos Chinos y se reúne nuevamente con grupos históricos como La Portuaria. En una charla íntima con Clarín, comparte su reflexión sobre el futuro y su necesidad de seguir creando.

Autobiografía en Dos Ruedas

El espíritu aventurero de Samalea se refleja en su saga autobiográfica, que ya cuenta con cuatro tomos. “Ahora tengo que vivir para seguir escribiendo”, confiesa, evocando un estilo similar al de un Proust rockero.

Memorias a Través del Tiempo

Reflexionando sobre su primer libro ¿Qué es un Long Play?, Samalea destaca que sus relatos nacen de una conexión profunda con la música, escrita “in situ” en los estudios de grabación. Cada página transporta al lector a sus vivencias, capturando la esencia de un mundo musical vibrante.

Explorando el Futuro Musical

En Viviendo el futuro, Samalea profundiza en su mirada sobre las nuevas generaciones y el impacto de la tecnología. “Estamos a las puertas de un mundo desconocido”, advierte, mientras menciona cómo las nuevas herramientas pueden modificar la forma en que se aborda la creación musical.

Cambiando de Generación

Samalea observa con entusiasmo a los jóvenes artistas que llegan al escenario. Con experiencias que abarcan varias décadas, su conexión con nuevos talentos le permite aprender y adaptarse a las tendencias actuales, desde el trap hasta el reggaetón.

La Influencia de Charly García

Al hablar de Charly García, Samalea describe su influencia como un estigma que lo acompaña. “Tocar con él fue un sueño hecho realidad”, comenta, reflexionando sobre los años dorados del rock argentino y el impacto duradero de estas colaboraciones en su carrera.

Un Viaje Musical Inigualable

A través de sus giras y proyectos, Samalea ha explorado el mundo, convirtiendo su pasión en una aventura. “La música me ha llevado a descubrir la vida”, reconoce, recordando sus primeros pasos alrededor del mundo gracias a la música.

Proyectos a la Vista

Con la vista puesta en el futuro, Samalea anticipa un posible nuevo libro que refleje sus próximos pasos en la música. “Cada encuentro puede abrir una puerta a nuevas oportunidades”, afirma, reafirmando su deseo de seguir innovando y explorando nuevos caminos.

Un Mensaje de Apertura

Samalea enfatiza la importancia de mantenerse abierto a lo inesperado. “La vida es una serie de sorpresas”, concluye, dejando entrever que su travesía musical y literaria solo está en sus primeras etapas.