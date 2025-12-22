ANSES: Beneficiarios que cobran hoy, 22 de diciembre, y el calendario de pagos

Este 22 de diciembre, la ANSES continúa con su cronograma de pagos, beneficiando a jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones. Conoce todos los detalles de estas prestaciones y los aumentos aplicados.

¿Quiénes cobran hoy, 22 de diciembre?

Jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo:

DNI terminados en 6 y 7

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 8

Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1

Aumento y montos actualizados para diciembre 2025

Durante este mes, las jubilaciones y asignaciones han tenido un aumento del 2,34%. Este ajuste, establecido por la Resolución 361/2025, ha impactado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye $340.879,59 de haber actualizado y $70.000 de bono)

PUAM: $342.703,67 (composición: $272.703,67 + $70.000)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 (desglose: $238.615,79 + $70.000)

Jubilación máxima: $2.293.796,92

Asignaciones destacadas

AUH (monto total): $122.827 por hijo

Cobro mensual: $98.261 (80%)

Retención: 20% a cobrar con la Libreta AUH

AUH por discapacidad (100%): $398.852,75