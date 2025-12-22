¡Navidad en Córdoba Shopping: hasta 50% de descuento, promociones bancarias y horarios extendidos!

Este lunes 23 de diciembre, el Córdoba Shopping abrirá sus puertas para una jornada única de compras nocturnas, con descuentos que llegan hasta el 50% y una variedad de actividades gratuitas para toda la familia.

La Noche Shopping promete ser el evento ideal para quienes buscan adquirir los regalos perfectos antes de las festividades. El centro comercial en la ciudad de Córdoba extenderá su horario de atención, convirtiendo la jornada en una celebración del consumo y el entretenimiento.

Descuentos que No Te Puedes Perder

Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los comercios exhibirán rebajas que van del 20% al 50%. Tras este horario, las promociones se incrementarán, ofreciendo descuentos adicionales de entre 5% y 20% dependiendo del rubro. Los amantes de la gastronomía encontrarán ofertas especiales durante todo el día, haciendo de esta experiencia un festín para los sentidos.

Beneficios de Entidades Bancarias y Medios de Pago

Para maximizar las oportunidades de ahorro, diversas entidades bancarias ofrecen promociones exclusivas. Por ejemplo, Banco Galicia implementará descuentos de hasta 30% con opciones de cuotas sin interés, mientras que ICBC presentará beneficios que llegan hasta el 40%. Además, Naranja X ofrecerá un 30% de descuento, y Santander y BBVA brindarán reintegros y planes de financiación específicos.

¡Actividades para Toda la Familia!

La diversión no solo se limitará a las compras. Habrá una serie de actividades recreativas para disfrutar en familia, incluyendo juegos interactivos, stands de personalización y la esperada visita de Papá Noel para capturar la mágica foto navideña. Además, se realizarán sorteos de increíbles premios, incluyendo dos autos 0 kilómetro para los que participen cargando facturas de montos específicos.

Cierre Especial con Espectáculo Nocturno

La jornada culminará con una agenda completamente nocturna, que incluirá propuestas gastronómicas, música en vivo y un impactante espectáculo visual de fuegos artificiales sin sonido. Este cierre está diseñado para ser inclusivo y accesible a todos, garantizando que cada visitante se lleve una experiencia inolvidable.