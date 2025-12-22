Directivos de City & Guilds reciben bonificaciones millonarias tras privatización

Bonos Millonarios para Ejecutivos de City & Guilds Tras Venta Estratégica

La reciente adquisición de City & Guilds por parte de una firma internacional ha desatado controversia tras el anuncio de significativos aumentos salariales y bonificaciones para sus altos cargos, en un momento crucial para la novata empresa privada.

Ejecutivos Beneficiados en un Contexto de Cambio

Después de que la organización benéfica City & Guilds fuera comprada por PeopleCert en octubre, los ejecutivos han recibido jugosas recompensas. La CEO, Kirstie Donnelly, y el director financiero, Abid Ismail, han visto aumentar sus salarios y han sido premiados con bonificaciones que totalizan £2.9 millones.

Detalles de los Aumentos Salariales

Donnelly ha recibido una bonificación de £1.7 millones, además de un aumento salarial de £100,000 que eleva su compensación a aproximadamente £430,000. Por su parte, Ismail ha visto un incremento del 30% en su sueldo, alcanzando los £300,000 tras un aumento de £70,000.

Reestructuración y Ahorros Significativos

City & Guilds se encuentra en medio de una reducción de costos de £22 millones, que incluye la disminución de su fuerza laboral en el Reino Unido. Esta decisión se enmarca en la nueva estrategia comercial tras la venta, que busca fomentar la sostenibilidad financiera de la empresa en el competitivo mercado educativo.

Historia y Relevancia de City & Guilds

Fundada en 1878, City & Guilds ha sido un pilar en la educación técnica, otorgando calificaciones en diversas disciplinas desde la ingeniería hasta la gastronomía. Con una trayectoria que incluye el respaldo royal de la Reina Victoria en 1900, la institución ha impactado a 1.1 millones de personas anualmente.

Movimientos Estratégicos Post-Venta

La transacción estratégica con PeopleCert ha proporcionado entre £180 millones y £200 millones a la organización benéfica, lo que garantizará su futuro y permitirá inversiones en la parte privada de la empresa. PeopleCert ha identificado un ahorro potencial en costos laborales y planea reubicar una parte de los trabajos a Grecia, donde los costos son hasta un 50% inferiores.

Compromiso con la Educación y el Desarrollo

A pesar de estos cambios, City & Guilds seguirá utilizando su marca reconocida, trabajando en pro del desarrollo educativo y la profesionalización. Las decisiones sobre compensaciones se alinean con las políticas establecidas, garantizando que la experiencia crítica se mantenga dentro de la organización.