Jubilaciones de Anses: ¿Quiénes reciben pagos este lunes 22 de diciembre?

La ANSES informa a los jubilados cuándo recibirán sus haberes, ¡y hay novedades sobre el aguinaldo!

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue avanzando con el pago de jubilaciones y pensiones que superan el monto mínimo, según el cronograma oficial. Este lunes 22 de diciembre, están previstos los pagos para jubilados cuyos DNI finalizan en 6 y 7.

Además del Pago Mensual, Llega el Aguinaldo

Este mes también se suma la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente a diciembre, lo cual representa un alivio para muchos receptores de estos beneficios.

Ajuste del 2,34% en las Prestaciones

En diciembre, las prestaciones de la ANSES experimentan un incremento del 2,34%, alineado con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Este ajuste mensual se basa en los datos de inflación, calculando los incrementos con precisión para reflejar el movimiento del poder adquisitivo.

¿Qué Cambia con la Actualización?

El ajuste impacta en el haber mínimo previsional, las prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como en las Pensiones No Contributivas por Vejez e Invalidez.

Montos Actualizados y Bonificaciones

Para quienes no están al tanto de sus fechas de cobro, se puede consultar el calendario de pagos publicado por la ANSES. Además, se otorgará un bono de $70.000 que se acreditará junto con los haberes, principalmente dirigido a quienes perciben el haber mínimo o pensiones no contributivas.

Condiciones del Bono

Para aquellos con ingresos superiores al mínimo, el bono se asignará de manera proporcional hasta un límite de $410.879,59.

Fechas de Cobro y Trámites

Las fechas de cobro se determinan por la terminación del DNI, repartiendo los pagos a lo largo del mes. Si deseas iniciar un trámite jubilatorio, es esencial seguir los procesamientos indicados por la ANSES.