Cómo Evitar el 30% de Impuestos y Conseguir Envío Gratis: Guía Legal

Descubre las estrategias legales para aprovechar el envío gratuito de Amazon y esquivar el recargo del 30% en tus compras desde Argentina.

Los argentinos cada vez se interesan más en adquirir productos de plataformas internacionales, buscando una mayor variedad y precios accesibles. Amazon EE. UU. ahora ofrece una opción atractiva: envío internacional gratuito para compras que superen ciertos montos.

Para maximizar tu ahorro, es fundamental entender cómo acceder a ese envío gratis y, más importante aún, evitar la percepción del 30% que incrementa significativamente el costo final de tus compras.

Cómo Obtener Envío Gratis: La Regla de los $100

Amazon cuenta con el servicio «Envío Estándar de Amazon Global», que permite eliminar el costo del envío internacional al alcanzar un monto mínimo de compra.

Para recibir envíos gratuitos a Argentina, debes cumplir con un pedido que supere los $100. Esta opción está disponible solo para artículos que son enviados directamente por Amazon o por vendedores que participan en el programa de envío global.

Pasos para activar el envío gratuito:

Verifica que tu carrito de compras alcance o supere los $100. Asegúrate de que los productos seleccionados estén marcados como «Envío gratis a Argentina» o «Amazon Global».

Esta alternativa simplifica tus compras al eliminar el gran costo del transporte internacional.

Categorías de Productos que Califican para el Envío Gratis

No todos los productos son elegibles para el envío gratuito. Lo común es que sean de bajo peso y tamaño, facilitando su envío.

Las categorías que más suelen calificar son:

Libros: Muchos títulos físicos.

Accesorios tecnológicos pequeños: Gadgets livianos, cables y cargadores.

Indumentaria ligera: Prendas sencillas como camisetas o accesorios.

Suplementos: Productos de cuidado personal en medidas adecuadas.

Juguetes pequeños: Artículos que cumplen con las restricciones de peso.

Es recomendable priorizar artículos que faciliten alcanzar el monto mínimo, como varios libros o una mezcla de accesorios tecnológicos, para acceder al envío sin gastos adicionales.

Estrategias para Eliminar el Recargo del 30%

La percepción del 30% se aplica sobre las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas locales, sumando impuestos adicionales que encarecen el costo final.

Este recargo se aplica principalmente a consumos con tarjetas de débito o crédito emitidas en Argentina.

Sin embargo, existen formas legales de evitar este impuesto, generando un ahorro directo:

Utiliza Tarjetas Emitidas en el Extranjero: Si cuentas con tarjetas de débito o crédito de bancos no argentinos, estas compras no están sujetas al recargo. Pago con Saldo o Billeteras Internacionales: Usa servicios que te permitan cargar saldo previamente adquirido y realizar pagos en dólares, evitando utilizar tarjetas locales.

Aunque la percepción puede ser compensada más tarde al realizar la declaración de impuestos, evitar el recargo desde un inicio es la estrategia más eficiente en términos económicos.

La planificación financiera y estar bien informado son esenciales para optimizar tus costos y aprovechar al máximo tus compras en Amazon, manteniendo siempre la legalidad.