lunes, diciembre 22, 2025
El Presidente asegura: ‘Vamos a pagar la deuda de enero con tranquilidad’

Javier Milei defiende el nuevo sistema de bandas cambiarias: "Neutralizamos la volatilidad del dólar"

El presidente Javier Milei explicó cómo su reciente implementación del sistema de bandas cambiarias ayudará a estabilizar el valor del dólar frente a la inflación actual.

En un discurso reciente, Javier Milei ratificó su confianza en el sistema de bandas cambiarias, el cual se ajustará conforme a la inflación del país. Según el mandatario, esta estrategia es clave para reducir la inestabilidad del dólar en el mercado.

“Establecimos bandas porque la historia argentina ha marcado momentos de alta volatilidad cambiaria, que impactaron directamente en los precios y, en consecuencia, en el bienestar económico de los ciudadanos”, afirmó Milei. Añadió que “las bandas ofrecen un marco que limita la fluctuación, asegurando que no haya descontrol en los valores del dólar”.

