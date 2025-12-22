El Presidente asegura: ‘Vamos a pagar la deuda de enero con tranquilidad’

Javier Milei defiende el nuevo sistema de bandas cambiarias: "Neutralizamos la volatilidad del dólar"

El presidente Javier Milei explicó cómo su reciente implementación del sistema de bandas cambiarias ayudará a estabilizar el valor del dólar frente a la inflación actual.

En un discurso reciente, Javier Milei ratificó su confianza en el sistema de bandas cambiarias, el cual se ajustará conforme a la inflación del país. Según el mandatario, esta estrategia es clave para reducir la inestabilidad del dólar en el mercado.