David y Victoria Beckham dejan de seguir a Brooklyn y su esposa en Instagram

La familia Beckham ha vuelto a captar la atención de los medios tras un gesto en redes sociales que desató un torrente de especulaciones. David y Victoria ya no siguen a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, lo que muchos interpretan como un severo deterioro en sus relaciones familiares.

Un Vínculo en Tensión

El sorpresivo cambio en el seguimiento de Instagram ha reavivado rumores sobre un conflicto profundo. Durante meses, se ha hablado de una posible discordia entre Brooklyn y el resto de la familia, en gran parte debido a la tensa relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham.

¿Un Abandono Digital?

Este indicio de distanciamiento, lejos de ser un hecho aislado, se produce en un contexto preocupante. Brooklyn tampoco sigue a sus padres en redes, y Nicola ha mantenido distancia digital, alimentando así la percepción de una crisis centrada en el hijo mayor y su esposa.

Un Mapa Familiar Revelador

La situación se vuelve más intrigante al notar que David y Victoria continúan siguiendo a sus otros hijos, Romeo y Cruz, mientras que Harper, la menor, mantiene su perfil privado. Esta dinámica sugiere que el conflicto podría estar acentuándose únicamente entre Brooklyn y Nicola.

Antecedentes que No Ayudan

La ausencia de Brooklyn y Nicola en la reciente celebración por el 50 cumpleaños de David, donde se congregaron figuras importantes del deporte y la cultura, añade más leña al fuego. Este evento había sido ya un punto de tensión, en especial por las controversias en torno a su boda y la relación con la familia Beckham.

Cruz Beckham Interviene

En medio de la tormenta de rumores, Cruz Beckham decidió hacer frente a la situación. A través de sus historias de Instagram, desmintió que sus padres hubieran dejado de seguir a Brooklyn de manera intencionada. “No es verdad. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Se despertaron bloqueados… al igual que yo”, aclaró Cruz.

Un Malentendido Digital

Cruz explicó que la situación se debía a un bloqueo previo por parte de Brooklyn y Nicola, lo que ocasionó que Instagram eliminara el vínculo entre las cuentas. Este mecanismo de la plataforma da la apariencia de que existe un abandono voluntario, aumentando las especulaciones sobre el estado de la relación familiar.

Rumores que Persisten

A pesar de la aclaración de Cruz, los conflictos dentro de la familia Beckham no se resolverán con simples explicaciones técnicas. El hecho de que tanto él como sus padres hayan quedado bloqueados solo refuerza la impresión de una decisión unilateral por parte de Brooklyn y Nicola.

Un Drama Familiar en el Centro de la Atención

La intervención de Cruz no ha cerrado el capítulo. Por el contrario, ha añadido una nueva dimensión a una disputa que se desarrolla ante los ojos de millones. Esto nos recuerda que incluso aquellas familias que parecen tenerlo todo también enfrentan tensiones, y en la era digital, los conflictos personales pueden manifestarse a través de un simple clic.