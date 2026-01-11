Cuatro fallecidos en choque entre taxi y automóvil en Bolton, Manchester

La madrugada del domingo se tornó sombría en Bolton, donde un accidente entre un automóvil y un taxi dejó un saldo devastador de cuatro vidas perdidas y cinco heridos.

Detalles del Accidente en Wigan Road

El siniestro se produjo alrededor de las 12:45 a.m. en Wigan Road, donde un coche Seat Leon colisionó con un taxi Citroën C4 Picasso. Las autoridades de Greater Manchester confirmaron que entre las víctimas fatales se encuentran el conductor del Seat y dos de sus pasajeros, además del conductor del taxi. Se sospecha que tres de los fallecidos son adolescentes.

Respuesta de Emergencias y Entorno del Hecho

Ante la gravedad de la situación, se estableció un cordón policial en la escena del accidente. Servicios de emergencia, incluyendo varias unidades de bomberos y un equipo de respuesta técnica, acudieron rápidamente. Una portavoz del servicio de bomberos indicó que los equipos trabajaron intensamente durante aproximadamente dos horas para garantizar la seguridad del área y realizar el rescate.

La voz de los testigos

Un residente cercano al lugar del accidente relató que el estruendo se escuchó claramente a la misma hora en la que se produjo el choque. “Mientras enviaba un mensaje a mi pareja, escuché un fuerte estallido y luego gritos aterradores”, comentó. Una peatona que presenció el accidente comenzó a correr en estado de pánico, lo que llevó a la policía a intervenir para ayudarla.

Iniciativa de las Autoridades para Recabar Información

Las autoridades de Greater Manchester están apelando a la colaboración pública. Solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el accidente, ya sea que haya presenciado el incidente o tenga grabaciones de cámara, se comunique con ellos. “Cualquier dato puede ser crucial para entender lo sucedido”, señaló el comunicado policial.

Cómo Contactar a la Policía

Se puede contactar directamente a la Unidad de Investigación de Colisiones Graves de Greater Manchester al 0161 856 4741, mencionando el registro 111 del 11/01/2025. También está disponible la línea anónima de Crimestoppers al 0800 555 111.