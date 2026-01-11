Evacuados, Héroes y Empresarios: El Impacto del Desastre

En el balneario de Puerto Patriada, la calma se vio interrumpida por una siniestra columna de humo que marcó el inicio de un catastrófico incendio forestal. A seis días de su comienzo, el fuego ha devorado más de 5.200 hectáreas, forzando la evacuación de miles de turistas y habitantes. La tragedia no solo acarrea pérdidas humanas, sino también materiales, dejando un rastro de casas destruidas y fauna calcinada.

El pasado 5 de enero, a las 15 horas, una pequeña columna de humo surgió sobre un cerro en Chubut, dando inicio a una devastadora serie de incendios que han afectado gravemente a la región. El fuego, alimentado por fuertes vientos y la sequía reinante, ha arrasado más de 5.200 hectáreas de bosques y ha obligado a la evacuación de numerosas familias y turistas, dejando un panorama desolador con hogares destruidos y daños severos en la infraestructura local.

Lucha Incesante contra el Fuego

Enfrentando condiciones extremas, brigadistas, bomberos y personal de diversas partes del país se encuentran en una batalla constante contra las llamas. A medida que los días avanzan, la incertidumbre sobre el futuro de la región se intensifica. Sin embargo, la esperanza se mantiene viva con la posibilidad de que la lluvia y un descenso en las temperaturas puedan ofrecer un alivio en los próximos meses.

Testimonios de los Afectados

Claudia Ferreyra, junto a su familia, no es ajena a esta tragedia. Recordando un episodio similar en 2007, se vio obligada a evacuar su hogar en el paraje El Coihue. “No tenemos noticias sobre cómo está mi casa. Esperamos ansiosamente poder regresar”, confesó mientras permanecía en el centro de evacuados del gimnasio municipal de Epuyén.

Su relato es reflejo de la angustia que sienten muchos en la zona, quienes temen perder no solo sus hogares, sino también a seres queridos que decidieron quedarse a enfrentar el fuego.

La Realidad de los Brigadistas

El desafío no solo recae en las comunidades afectadas; los brigadistas, como Ricardo del Parque Nacional Lago Puelo, trabajan sin descanso. A pesar de la falta de recursos y las condiciones adversas, continúan luchando por enfriar las áreas quemadas y detener el avance de las llamas. La labor no es sencilla, ya que cada jornada está marcada por el riesgo constante de derrumbes y ataques del fuego.

Impacto en el Turismo Local

El incendio ha dejado huellas profundas en la industria turística de la región. Agustín Paats, propietario de complejos turísticos, describe con tristeza cómo las reservas se desplomaron tras el inicio del fuego. “El turismo es el motor de nuestra economía, y la destrucción del bosque afecta tanto a la naturaleza como a nuestro sustento económico”, expresó.

Con la temporada estival en su apogeo, la situación se torna insostenible. Los turistas han huido de la zona, aduciendo temor ante la inminente amenaza del fuego, mientras los negocios enfrentan pérdidas millonarias y el futuro de la región se torna incierto.

¿Qué Se Puede Hacer?

La comunidad y los expertos coinciden en que se deben buscar soluciones para prevenir futuros desastres. La falta de medidas adecuadas y la disputa por tierras en la cordillera aumentan la vulnerabilidad de la región. “Es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto y establezca un control más riguroso sobre el uso del territorio”, concluyó Agustín.