Los venezolanos: un retrato humano

La compleja realidad venezolana nos invita a reflexionar sobre el futuro político del país a medida que se acercan las elecciones, donde la voz del pueblo será clave para determinar su destino.

Venezuela se encuentra en una encrucijada crucial, donde la percepción y aceptación de las autoridades se juegan en una delgada línea entre el apoyo y la resistencia. Comprender la postura de la mayoría de la población es esencial para abordar esta delicada situación.

El Control Militar en la Política Venezolana

La crisis en Venezuela no es un mero capricho de un líder errático, sino el resultado de más de 25 años de un proceso en el que las Fuerzas Armadas han tomado las riendas del Estado, manteniendo un discurso que resuena en gran parte de la población. La posibilidad de un cambio significativo, como la captura de Maduro y la llegada de Corina Machado al poder, parece improbable ante la presencia de un sector armado dispuesto a defender la revolución.

Instituciones bajo Control

El país cuenta con diversas instituciones, incluyendo un Parlamento y un sistema judicial, pero todas estas se encuentran alineadas con el régimen militar y no con la oposición. Este sistema ha permitido a las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) consolidar su poder con una fuerza de 353,000 efectivos, superando incluso a naciones como México y Argentina.

El Rol de la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana

Dentro de las FANB se encuentra la Guardia Nacional Bolivariana, con 23,000 miembros armados que realizan diversas acciones en el terreno. Además, la Milicia Bolivariana, aunque con cifras debatidas respecto a su tamaño, juega un rol crucial al estar compuesta por militantes que realizan actividades de espionaje y defensa del régimen.

La Red de Control Social

La estructura armada del Estado apoya a un millón de familias, mientras que la oposición lucha por encontrar una voz clara. Sin el respaldo adecuado ni el armamento, la oposición enfrenta el temor de actuar en las calles, limitando su influencia política.

Emociones y Decisiones Políticas

Aunque Estados Unidos posee una avanzada capacidad militar, no todo se rige por la fuerza. Las creencias y emociones de las personas juegan un papel primordial en sus decisiones. En un país donde el 54% de la población es menor de 30 años y ha vivido bajo el régimen actual, la narrativa de dignidad y orgullo sembrada por figuras como Chávez y Maduro resonará más que los conceptos abstractos de derechos humanos y democracia.

Desafíos para la Oposición

La oposición no ha logrado trazar un relato que conecte emocionalmente con esta juventud. Mientras el discurso internacional a menudo desliza hacia la intervención, la desconfianza hacia el exterior y la historia reciente pueden debilitar su causa. La percepción negativa sobre acciones que amenacen la soberanía venezolana podría resultar en un aumento de los sentimientos antiimperialistas, lo que complicaría aún más la situación para aquellos que buscan un cambio.

* Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.