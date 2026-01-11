Acciones y CEDEARs Favoritos para Beneficiarse del Acuerdo Mercosur-UE

El histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tras más de dos décadas de negociaciones, promete revolucionar las exportaciones argentinas, especialmente en el sector agropecuario. Los especialistas analizan qué empresas locales y brasileñas podrían beneficiarse de este cambio.

La reciente validación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur abre un abanico de oportunidades para las exportaciones argentinas, particularmente en los sectores energético, minero y agrícola. Este pacto, que elimina o reduce aranceles en más del 90% del comercio bilateral, es considerado un hito para el intercambio comercial, generando un impacto positivo sobre el flujo de negocios en la región.

Impulso al agro argentino

El sector agropecuario, con soja a la cabeza, se perfila como uno de los más beneficiados. Con la reducción de aranceles, se estima que las ventas de este cultivo podrían incrementar significativamente, superando actualmente un 20% del total de las exportaciones argentinas, lo cual fortalecería la competitividad y los ingresos en divisas.

Brasil, el gran ganador

Brasil se posiciona como uno de los principales beneficiarios de este acuerdo comercial. Con el mercado europeo ofreciendo acceso a más de 450 millones de consumidores, las empresas brasileñas podrían experimentar un aumento notable en su rendimiento financiero y en el Producto Bruto Interno (PBI), estimando un incremento de hasta 0,5% anual. Sin embargo, factores externos, como las elecciones en Brasil, también jugarán un papel crucial en la efectividad de este acuerdo.

Acciones argentinas recomendadas para invertir

Los expertos coinciden en que las mejores oportunidades de inversión en el mercado argentino se centran en el sector energético y agrícola. Empresas como YPF, que vería un aumento en su capacidad de acceder a mercados y tecnología, y Adecoagro, orientada a la producción de soja y otros cultivos, son fuertes candidatas. Además, Ternium Argentina también se vería favorecida por la posibilidad de exportar acero a Europa con menos restricciones.

CEDEAR de Brasil entre las recomendaciones

La atención no se limita a las acciones argentinas, ya que los CEDEAR de Brasil se perfilan como una oportunidad interesante para los inversores argentinos. Con un enfoque en empresas como VALE y Gerdau, el potencial de crecimiento en sectores como energía y minería se prevé alentador. La eliminación de aranceles en materia agrícola también favorecería a empresas de consumo masivo de Brasil que operan en el Mercosur.

En el área financiera, se recomienda el CEDEAR de Nu Bank, una entidad emergente en la banca digital, así como Bradesco, que ha comenzado a mostrar señales de recuperación tras un periodo complicado. Ambas representan oportunidades significativas en un mercado en expansión.

Estas diversas recomendaciones demuestran que el acuerdo con la Unión Europea podría nutrir de nuevos aires a la economía argentina y, en particular, brindar vitalidad al sector agroindustrial y energético.