Machado propone ceder el Nobel de Paz a Trump, pero el instituto lo rechaza

María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2025, se encuentra en el centro de una polémica tras su propuesta de entregar el galardón a Donald Trump. A pesar de la inusual propuesta, el Instituto Nobel ha sido enfático al declarar que el premio no es transferible.

Comunicado del Instituto Nobel: No hay marcha atrás

En un comunicado emitido el pasado viernes, el Instituto Nobel reiteró que la decisión de otorgar el premio es definitiva y fundamentada en los estatutos de la fundación. La organización enfatizó que no se aceptan apelaciones ni alteraciones respecto a la premiación y que la distinción una vez anunciada no puede ser revocada, compartida o trasladada.

Los comités responsables de otorgar los premios también subrayaron que no comentarán sobre acciones o declaraciones posteriores a la entrega. «Una vez que se anuncia un Premio Nobel, la decisión es final y perdura para siempre», afirmaron.

Las declaraciones de Machado y la reacción de Trump

Durante una reciente entrevista en Fox News, Machado propuso que presentar el premio a Trump sería una muestra de gratitud del pueblo venezolano por su apoyo en la remoción del presidente Nicolás Maduro, quien fue detenido la semana pasada en Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ofrecer el Premio Nobel a Trump, Machado contestó evasivamente: «Bueno, todavía no ha sucedido». Por su parte, Trump, quien ha expresado interés en recibir el galardón en varias ocasiones, se mostró honrado ante la posibilidad de aceptarlo de manos de Machado en una reunión prevista en Washington.

Contexto político: Machado y la elección de 2024

Machado, exmiembro de la Asamblea Nacional, fue inhabilitada por las autoridades leales a Maduro para participar en las elecciones generales de Venezuela de 2024. A pesar de esto, apoyó a un candidato considerado como el ganador de las elecciones, aunque Maduro proclamó su propia victoria tras reportes de irregularidades en los resultados.

Desde la Casa Blanca, se ha rumoreado que Trump había considerado a Machado para la presidencia de Venezuela antes de la controversia del Nobel. Este giro en los acontecimientos ha generado tensiones y, aparentemente, ha llevado a Trump a reconsiderar su apoyo a la figura opositora.