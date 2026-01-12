Cuatro Inversiones Inteligentes para Rentabilizar tus Dólares

Los bancos argentinos están revolucionando el mercado de inversiones con atractivas tasas en plazos fijos en dólares. ¿Vale la pena arriesgar tus billetes verdes en un año de incertidumbre económica?

Recientemente, varias entidades bancarias líderes han comenzado a ofrecer una rentabilidad de hasta un 5% anual en plazos fijos en dólares, aunque con la condición de mantener el depósito por al menos 365 días. Este atractivo puede ser un alivio para los ahorristas en busca de maximizar sus ganancias, pero también genera dudas sobre la conveniencia de inmovilizar los fondos durante tanto tiempo.

Opciones para Invertir Dólares Sin Inmovilizarlos

Los ahorristas tienen múltiples alternativas que permiten invertir sus dólares sin el riesgo de perder liquidez. Algunas de estas opciones incluso ofrecen mejores rendimientos.

«Además, se debe considerar que muchas de estas alternativas ofrecen mayor liquidez», comenta Sebastián Menescaldi, economista jefe de Eco Go. Sin embargo, es importante señalar que estas opciones suelen implicar un mayor riesgo.

Tipos de Inversión: Conservadoras y Agresivas

Cauciones en Dólares

Las cauciones son una opción viable para quienes buscan un ingreso mínimo. Su rendimiento oscila entre el 0,2% y el 0,3% anual, similar al de los plazos fijos a 30 días, funcionando esencialmente como una caja de ahorro con escasa remuneración.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

Estos fondos invierten en una combinación de cauciones y obligaciones negociables de empresas de renombre. Por ejemplo, el fondo de renta en dólares de Consultatio ofreció un rendimiento cercano al 8% el año pasado, destacando su atractivo en el mercado.

Obligaciones Negociables

Son instrumentos de inversión a más largo plazo, atados al riesgo específico de la empresa emisora. La mayoría de las obligaciones negociables en dólares ofrece un rendimiento promedio del 7,5% anual, aunque hay excepciones notables. Por ejemplo, YPF presenta rendimientos variando entre el 5,21% y el 8,01% dependiendo de la fecha de vencimiento.

Lo Que Ofrecen los Plazos Fijos en Dólares

Aunque la novedad de tasas del 5% anual para plazos fijos en dólares no se aplica a todos los bancos ni plazos, se observa un crecimiento en las tasas de interés para depósitos de 365 días. Por ejemplo, el Banco Galicia ya ofrece tasas más atractivas a partir de 180 días.

A continuación, las principales entidades y sus tasas para plazos de 365 días:

Banco Macro: 5% anual.

BBVA: 5% anual.

Banco Nación: 5% anual.

Galicia: 2,47% a partir de 180 días.

Sin embargo, otros bancos como Santander y Provincia de Buenos Aires se mantienen en rendimientos bajos de entre 0,05% y 0,3% anual.

La Estrategia de los Bancos para Captar Dólares

La finalidad de estas ofertas es captar dólares para utilizarlos en financiamiento de empresas exportadoras que, actualmente, enfrentan dificultades para acceder al mercado de capitales. «No todos los bancos están utilizando esta estrategia», aclara Menescaldi, subrayando que la adopción depende de cada entidad.