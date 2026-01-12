Globos de Oro 2026: Resultados en Vivo y Ganadores de la Noche

La 83ª edición de los Globos de Oro, celebrados en el icónico Beverly Hilton de California, se convirtió en un espectáculo deslumbrante para honrar lo mejor del cine y la televisión.

Por segundo año consecutivo, Nikki Glaser asumió el rol de conductora de la ceremonia, reafirmando su lugar en la historia como la primera mujer en llevar a cabo esta tarea en solitario.

Premios Destacados de la Noche

Mejor Canción Original

Joe Keery y Charli XCX otorgaron el premio a Maggie Kang por su emocionante tema “Golden” de la película animada KPop Demon Hunters. En su emotivo discurso, Kang compartió su travesía para convertirse en cantante, revelando que luchó durante años para ser una estrella del K-pop.

Mejor Podcast

Snoop Dogg presentó el primer Globo de Oro en esta categoría al programa Good Hang with Amy Poehler. Poehler, con gratitud, expresó: “No puedo creer que Snoop me haya dado el premio, gracias a todos los que hicieron esto posible.”

Mejor Actor en una Serie Musical o de Comedia

El galardón fue para Seth Rogen, quien celebró su victoria en The Studio. Emocionado, Rogen reflexionó sobre su carrera y la admiración que siente por sus compañeros nominados.

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

Owen Cooper se alzó con el premio por su papel en Adolescence, dedicando su triunfo a las lecciones aprendidas de sus colegas.

Mejor Actriz en una Serie Musical o de Comedia

Jean Smart fue reconocida por su actuación en Hacks, expresando su felicidad y gratitud por el apoyo recibido durante el proceso creativo.

Mejor Actor en una Serie Dramática

Noah Wyle ganó por su trabajo en The Pitt, agradeciendo a su familia y mencionando la importancia de la curiosidad en su vida profesional.

Mejor Actor de Reparto en una Película

Stellan Skarsgard se llevó el premio por su actuación en Sentimental Value, reconociendo el apoyo incondicional de su esposa durante su carrera.

Mejor Actriz de Reparto en una Película

El primer galardón de la noche fue para Teyana Taylor por su papel en One Battle After Another, marcando un inicio espectacular para la ceremonia.