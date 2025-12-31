Cuatro Promisores Avances en Alzheimer de Este Año

Cada tres segundos, una nueva persona recibe un diagnóstico de demencia. Con 55 millones de afectados en el mundo, la lucha por encontrar soluciones efectivas es más crucial que nunca.

Actualmente, 55 millones de personas padecen esta enfermedad, y según proyecciones de Alzheimer’s Disease International (ADI), se espera que esa cifra ascienda a 78 millones para 2030.

La mayoría de los pacientes (70%) sufre de Alzheimer, la forma más común de demencia. Este trastorno neurodegenerativo avanza lentamente, afectando la memoria y pensando, y ha llegado a ser la séptima causa de muerte reconocida globalmente, según la Organización Mundial de la Salud.

Aunque algunos cambios en el estilo de vida y ciertos tratamientos pueden aliviar los síntomas, aún no existe cura. Sin embargo, los últimos años han traído hallazgos esperanzadores. A continuación, presentamos cuatro avances significativos en la investigación sobre el Alzheimer en 2025:

1. Prueba de Sangre para el Diagnóstico de Alzheimer

El Alzheimer está asociado a la acumulación de proteínas dañinas en el cerebro, que pueden quedar presentes hasta 20 años antes de que aparezcan síntomas. Históricamente, solo se podía confirmar la enfermedad mediante costosas pruebas como tomografías PET y punciones lumbares, limitando su uso.

La FDA aprobó una prueba de sangre para detectar Alzheimer en etapas tempranas.

Este mayo, la FDA aprobó Lumipulse, una innovadora prueba de sangre que mide la presencia de proteínas asociadas al Alzheimer, que puede detectar cambios en el organismo antes de que los problemas de memoria se manifiesten. Los ensayos clínicos demostraron una precisión superior al 91%.

2. Vacuna para Prevenir el Alzheimer

Investigaciones recientes están explorando el potencial de las vacunas para prevenir el Alzheimer. Están en marcha desarrollos de nuevas inmunizaciones específicas, pero también se analiza cómo ciertas vacunas existentes podrían servir como herramientas preventivas.

La vacuna contra herpes zóster podría ser clave en la prevención del Alzheimer.

Un estudio en Gales reveló que la vacuna contra herpes zóster podría disminuir los nuevos diagnósticos de demencia en un 20% y retrasar la aparición de síntomas en personas diagnosticadas. Se cree que los virus que afectan el sistema nervioso juegan un papel importante en el riesgo de demencia.

3. Inteligencia Artificial para Detectar Alzheimer

Equipos de investigación globales están utilizando inteligencia artificial (IA) para mejorar la detección del Alzheimer. La identificación temprana es clave para una intervención que puede cambiar el curso de la enfermedad.

Científicos están usando IA para identificar patrones cerebrales asociados al Alzheimer.

Investigadores de la Clínica Mayo han desarrollado una herramienta de IA llamada StateViewer, que ha detectado Alzheimer en el 88% de los casos, analizando patrones de actividad cerebral a través de tomografías PET, y lo hizo casi el doble de rápido y con tres veces más precisión que las pruebas estándar.

4. Nuevos Tratamientos y Diagnósticos en Desarrollo

Con 55 millones de personas que padecen demencia, la mayoría en países de bajos y medianos ingresos, es crucial que los tratamientos y diagnósticos sean accesibles. Este año, dos nuevos medicamentos, Donanemab y Lecanemab, han sido aprobados en varios países por su capacidad para modificar el curso de la enfermedad.

Desafortunadamente, estos tratamientos tienen un alto costo, alcanzando los 30,000 dólares anuales en EE.UU., lo que plantea serias preguntas sobre la equidad en el acceso. Alrededor de 180 ensayos clínicos están en marcha, pero existe preocupación sobre su disponibilidad para comunidades vulnerables.

Sin embargo, iniciativas como ReD-Lat en América Latina están trabajando para crear diagnósticos y tratamientos que sean específicos para la región, con un enfoque en la equidad y el acceso universal a los avances científicos.