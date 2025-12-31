Hospital Alvear: Líder en Donación de Órganos y Tejidos en Chubut

El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia se destaca como el pionero en donación de órganos y tejidos en la región, gracias a un equipo comprometido y una estrategia efectiva.

En 2023, el Hospital Zonal Alvear se ha consolidado como la referencia en donación de órganos y tejidos en Chubut, un logro impulsado por el esfuerzo constante de la Unidad de Coordinación Hospitalaria liderada por la doctora Lucía Martín Martínez y Jimena Retamar, apoyadas por un equipo de becarios de INCUCAI y el respaldo del personal del hospital.

Estratégias que Marcan la Diferencia

La institución ha fortalecido sus procesos a través de la capacitación continua del personal y la mejora en la identificación y mantenimiento de donantes. Esta labor se complementa con la estrecha colaboración con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia, CUCAI Chubut. Según el informe del SINTRA, el hospital de Comodoro Rivadavia se ha posicionado como líder en donación durante el año en curso, con un notable aumento en los registros.

Números que Resaltan el Compromiso

En los últimos dos años, el Hospital Alvear ha realizado 19 procedimientos de donación de 23 registrados, con intervenciones significativas como un caso de asistolia controlada y otro por muerte encefálica, lo que permitió el trasplante de cinco personas. La doctora Martín Martínez resaltó: «A pesar de ser un hospital pequeño con un grupo etario más avanzado, hemos logrado liderar las donaciones en la provincia».

El Valor de la Concientización

La coordinadora hospitalaria también enfatizó la importancia de la respuesta de los familiares al comunicar el estatus de un ser querido como potencial donante. Las campañas de concientización realizadas en los últimos dos años, orientadas a niños y adolescentes, han sido clave para facilitar la conversación sobre la importancia de la donación de órganos en la comunidad.

Un Trabajo Colectivo

La doctora subrayó que el éxito en los procesos de ablación depende de un trabajo en equipo sólido, donde cada miembro desempeña un papel crucial, desde la disponibilidad del quirófano hasta el instrumental necesario. «Es vital que el personal responda incluso a medianoche», indicó.

Metas a Futuro

El Hospital Zonal Alvear planea seguir avanzando en la consolidación de la Unidad de Procuración y en la incorporación de nuevos becarios, según la disponibilidad de becas provinciales. La donación de órganos es esencial para quienes requieren un trasplante, destacando la importancia del altruismo y la solidaridad de la comunidad para mejorar la calidad de vida de pacientes en espera.