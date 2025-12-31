Inversiones: Ganancias Actuales y Perspectivas para 2026

En un panorama de estabilidad cambiaria, el "rulo" financiero ha demostrado su efectividad. Con ganancias del 10% anual en dólares, esta jugada clásica se posiciona como la opción preferida por muchos inversores.

El carry trade ha prevalecido como una estrategia eficiente en la City, consistiendo en vender dólares, invertir en pesos y recomprar divisas. Durante el último año, esta maniobra generó un promedio del 10% en moneda dura, un rendimiento que, aunque inferior al sorprendente 40% de 2024, representa un retorno positivo por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde 2016-2017.

En un entorno de tasas que intentan superar la inflación y una relativa calma cambiaria, el «rulo» vuelve a ser el protagonista en las carteras de los inversores audaces.

Rendimiento de Activos: ¿Dónde invertir mejor?

Los rendimientos de los activos en pesos no fueron uniformes. Recientes informes indican que la variabilidad en el rendimiento dependió del nivel de riesgo asumido. Los más destacados en 2025 incluyeron:

Bonos Dólar Linked: Con un retorno excepcional del 24,6% en dólares CCL, lideraron el ranking.

Bonos CER (ajustables por inflación): Capturaron una ganancia del 15,3% en dólares.

Plazos Fijos Tradicionales (Tasa Badlar): Ofrecieron un 10% de retorno en moneda extranjera, siendo una opción confiable para el ahorrista.

Lecaps y Fondos Money Market: A pesar de rendimientos más bajos, brindaron liquidez inmediata, permitiendo a los inversores salir antes de eventuales ruidos cambiarios.

Banco Central: El Pilar de la Estrategia

Según el economista Eirc Paniagua, la previsibilidad del Banco Central fue crucial para mantener el carry trade. Con una política de flotación administrada que establece techos y pisos cambiarios, los inversores sienten que están protegidos.

“El carry se reactivó con un enfoque cauteloso. La clave es elegir el instrumento adecuado y anticipar momentos críticos donde un salto del dólar podría anular las ganancias en pesos”, destaca Paniagua.

Perspectivas para 2026: ¿Qué nos depara el futuro?

Las proyecciones indican que el inicio de 2026 podría beneficiar al carry trade, especialmente en enero, cuando la demanda de pesos aumenta debido a gastos estacionales.

No obstante, los expertos sugieren mantener la cautela después de la primera quincena de enero. Si bien se prevé una entrada de divisas por cosechas y emisiones de deuda, cualquier cambio en las políticas podría desestabilizar el mercado rápidamente.

Riesgos de un Enfoque Arriesgado

A pesar de las ganancias potenciales, el carry trade es, ante todo, una estrategia de alto riesgo. La opción de invertir directamente en dólares reduce el riesgo de fluctuaciones bruscas. A medida que se relajen las restricciones cambiarias, buscar retornos en el exterior se volverá más atractivo, con menor volatilidad.

Los analistas mantienen una perspectiva positiva para el primer semestre de 2026, siempre y cuando el Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) permanezca competitivo.

La advertencia es clara: el carry trade debería ser solo una fracción del portafolio, destinado a inversores que monitorean de cerca el mercado.

Consejos para Inversores Agresivos

Para quienes continúan apostando a los pesos en este nuevo año, la recomendación es ser selectivos. En situaciones de transición, los activos de corto plazo siguen siendo la mejor alternativa para aprovechar tasas reales positivas sin quedar atrapados en inversiones de largo plazo ante correcciones del tipo de cambio.