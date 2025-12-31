Caputo vs. Menem: La Rivalidad Libertaria que Recuerda a los Montesco y Capuleto

Las recientes derrotas en el Congreso han desatado una tormenta de críticas y descontento dentro del círculo íntimo de Javier Milei, donde los nervios están a flor de piel.

Fiascos que Sacuden el Poder

La ineficacia del oficialismo se ha manifestado dramáticamente en las votaciones clave del Congreso. La situación se torna más alarmante considerando que, a pesar de contar con un número suficiente de legisladores, los resultados son desfavorables. Un ejemplo reciente fue el rechazo del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, que pretendía eliminar la Emergencia en Discapacidad y recortar el financiamiento universitario. Por si fuera poco, la esperada reforma laboral también se verá postergada y no está previsto que avance antes de febrero.

Aguijones de Culpa y Acusaciones Cruzadas

Las derrotas han generado un clima enrarecido entre los miembros del entorno cercano a Milei. Las acusaciones no se hicieron esperar. De un lado, los Menem, liderados por Martín, presidente de Diputados, y su primo «Lule», experto negociar ante los gobernadores. Por otro, los Caputo, Santiago y su tío «Toto». Cada grupo se culpa mutuamente por los fracasos recientes, especialmente por la deserción de gobernadores en momentos críticos.

¿Quién es el Responsable?

Según los Menem, fueron incapaces de mantener el apoyo necesario debido a decisiones equivocadas. Por su parte, Santiago Caputo exige mayor protagonismo en las negociaciones con las provincias, mientras que los riojanos apuntan a «Toto» Caputo, criticando su manejo de la situación al intentar integrar el veto a la Ley de Presupuesto, algo que enfureció a quienes no respaldaron la iniciativa.

Desilusión en la Nueva Lideranza

Las aspiraciones de Patricia Bullrich, flamante jefa de los senadores libertarios, también se han visto frustradas. Su intento de aprobar la reforma laboral antes de fin de año fue un fiasco, lo que le ha costado puntos ante los hermanos Milei. Aunque Karina aún la valora, la confianza se ha resquebrajado.

Un Congreso en Crisis

El clima en el Congreso sigue siendo tenso y complicado para los libertarios. Está claro que, como ha señalado el Presidente, no solo se trata de tener más legisladores, sino de lograr un verdadero consenso.