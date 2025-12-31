Sturzenegger: ‘Los argentinos en el exterior son los héroes de la producción’

En medio de un intenso debate sobre la economía nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha compartido su inusual perspectiva sobre el turismo en el exterior, calificando a quienes viajan como “héroes de la producción”.

Una Nueva Perspectiva sobre el Gasto en Turismo

La controversia surge tras un informe del secretario de Turismo, Daniel Scioli, que indica que para el 2025 se espera un menor saldo neto de salida de dólares por viajes al extranjero. Esta afirmación ha reavivado el debate sobre cómo afecta el turismo a la economía argentina.

Las Redes Sociales como Plataforma de Defensa

Sturzenegger se expresó a través de un mensaje en la red social X, donde criticó la idea de que viajar al exterior se considera un «despilfarro» de divisas. “Cada año, en esta época, surge una narrativa que señala a los turistas argentinos como culpables de malgastar recursos valiosos. Pero, en realidad, son esenciales para la producción”, argumentó.

Fundamentos de su Argumento

El ministro sustentó su postura con datos del Banco Mundial, que muestran la correlación entre exportaciones e importaciones en diferentes economías. Según su análisis, las naciones con mayor volumen de importación suelen ser también grandes exportadoras. En contraposición, las economías que limitan el comercio tienden a tener una baja capacidad exportadora.

Impacto del Turismo en la Competitividad Nacional

“Toda importación demanda exportaciones equivalentes, ya que implica el uso de divisas que provienen típicamente de los exportadores”, subrayó. Sturzenegger advirtió que restringir las importaciones reduce la demanda de divisas y provoca una caída del valor del dólar, afectando gravemente la competitividad de las exportaciones argentinas.

Visión Crítica sobre el Aislamiento Económico

El ministro también destacó que Argentina “comercia tres veces menos de lo que debería por su tamaño”. Atribuyó esta realidad a un conjunto de ideas que, en su opinión, han aislado al país y afectado su crecimiento a largo plazo. “Cerrar nuestra economía ha derretido nuestra capacidad de exportación”, apuntó con firmeza.

Un Llamado a la Acción

Sturzenegger concluyó su mensaje reconociendo a los argentinos que viajan al exterior como piezas clave de un modelo económico que busca fomentar tanto la importación como la exportación. “Aplaudamos a quienes eligen viajar. Ellos son fundamentales para que Argentina crezca y prospere”, finalizó su intervención, subrayando la importancia del comercio exterior en el desarrollo económico nacional.