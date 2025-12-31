Turistas Descubren Agua Transparente y Caliente

La icónica ciudad costera sorprende a sus visitantes con un mar sorprendentemente cálido, perfecto para escapar del calor veraniego. Con temperaturas del agua superando lo habitual, Mar del Plata se convierte en el destino ideal estas fiestas.

El azul vibrante del océano se presenta sin nubes que lo oscurezcan, invitando a todos a sumergirse en un mar cálido que ha tomado por sorpresa a turistas y locales. En esta época del año, la temperatura del agua ronda los 22°C, un sorprendente aumento que modifica la experiencia de baño tradicional en Mar del Plata.

Un verano diferente en la costa

Tradicionalmente, adentrarse en las aguas frías de Mar del Plata es un desafío que requiere valentía. Sin embargo, en estos días, esa zambullida no solo es más placentera sino que se transforma en un momento de relajación, ya que el cuerpo no siente la habitual resistencia ante el frío.

Refugio del calor agobiante

Con temperaturas que han alcanzado los 38.5°C en el aire, el océano proporciona un alivio muy bienvenido. Se prevé que el mercurio supere los 30°C en las próximas jornadas, lo que hace que la costa se llene de visitantes en busca de un respiro.

Conversaciones sobre el clima

El inusual calor del mar se ha convertido en el tema de conversación entre marplatenses y turistas que, buscando huir del intenso calor en Buenos Aires, han llegado a encontrarse con temperaturas altas también en la playa. Sin embargo, la cálida invitación de unas aguas mucho más agradables hace que la experiencia sea irresistiblemente refrescante.

Datos interesantes sobre la temperatura del mar

Informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) ya indicaban un aumento en la temperatura del agua desde noviembre, cuando se registraron 17.5°C. Estos datos son fundamentales no solo para los bañistas, sino también para la investigación del clima marina y la salud de los ecosistemas pesqueros en la región.

Prospectiva de temperaturas superiores

Históricamente, diciembre no supera los 20°C en el agua. Sin embargo, el aumento de dos grados en este año podría preludiar que, en las próximas semanas, los términos sigan en ascenso, quizás logrando alcanzar los 23°C del febrero de 2017, cuando el mar adquirió un fascinante color turquesa.

Claridad en las aguas

A pesar de la temperatura cálida del océano, el agua muestra su transparencia, permitiendo ver el fondo de arena al caminar con el agua hasta la cintura. Sin duda, el inicio del verano en Mar del Plata se presenta como un deleite para los sentidos, y una oportunidad única para disfrutar del mar como nunca antes.

Mar del Plata. Corresponsal.