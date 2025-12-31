Policía finlandesa incauta embarcación por sospecha de dañar cable submarino

Un nuevo incidente en el Golfo de Finlandia ha generado inquietud en la región tras el daño a un cable de telecomunicaciones crucial que conecta Helsinki y Tallin. La policía finlandesa ha tomado medidas decisivas para investigar el evento.

Las autoridades finlandesas han confiscado una embarcación que se cree ha causado daños significativos a un cable submarino, esencial para las comunicaciones entre Finlandia y Estonia.

Detalles sobre el buque involucrado

Si bien la policía no ha revelado la identidad de la nave, el medio de comunicación nacional Yle, refiriéndose al sitio MarineTraffic, ha indicado que se trata del Fitburg, un carguero de 132 metros de longitud que navega bajo la bandera de San Vicente y las Granadinas. Este barco estaba en ruta desde San Petersburgo, Rusia, hacia Haifa, Israel.

El daño y su impacto

El cable, perteneciente al grupo de telecomunicaciones finlandés Elisa, se encontraba en la zona económica exclusiva de Estonia. Afortunadamente, desde Elisa confirmaron que el daño no ha afectado su funcionalidad, ya que sus servicios han sido redirigidos eficazmente.

Intervención de las fuerzas de seguridad

El incidente fue detectado por Elisa, que alertó a las autoridades finlandesas el miércoles por la mañana. Un patrullero de la guardia fronteriza y un helicóptero lograron localizar la embarcación sospechosa y detectaron que su cadena de ancla estaba en el fondo del mar, lo que generó acciones inmediatas para que el buque se moviera a aguas territoriales finlandesas.

Investigación en curso

Las fuerzas policiales están tratando el caso como «daño agravado, intento de daño agravado e interferencia agravada en telecomunicaciones». Jukka Rappe, el fiscal general adjunto, ha solicitado una investigación preliminar que realizará la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia, ya que existen indicios de que el corte del cable podría haber sido intencionado, aunque no se descarta la posibilidad de un accidente.

Colaboración internacional

Las autoridades finlandesas están trabajando en conjunto con varias entidades nacionales e internacionales, incluidas las de Estonia, para esclarecer los acontecimientos.

Preocupaciones sobre la seguridad en el mar Báltico

En los últimos años, se han reportado daños en infraestructuras relacionadas con energía y comunicaciones en el mar Báltico. Desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, muchos analistas consideran que estos sabotajes son parte de un «guerra híbrida» contra los países occidentales.

Reacciones oficiales

El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró que Finlandia está preparada para afrontar desafíos de seguridad y responderá a ellos conforme sea necesario.

Incidentes previos en el Golfo de Finlandia

En un episodio similar, el 25 de diciembre de 2024, el petrolero Eagle S, registrado en las Islas Cook, ocasionó daños a cinco cables submarinos al arrastrar su ancla a lo largo de 90 kilómetros. Aunque un tribunal de distrito de Helsinki determinó que no tenía jurisdicción sobre el caso, los fiscales finlandeses han apelado dicha resolución.