AFA Levanta Sanciones a Jugadores para el Apertura

La AFA libera a futbolistas con suspensiones pendientes, permitiendo que inicien el Torneo Apertura sin problemas. Esto beneficia especialmente a Estudiantes de La Plata.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha implementado una amnistía general que permite a los futbolistas con sanciones disciplinarias iniciar el Torneo Apertura sin la carga de cumplir sus suspensiones. Esta medida se aplica a jugadores de diversas competencias, garantizando su participación sin restricciones desde el arranque de la temporada.

Con esta decisión, las sanciones quedan sin efecto, brindando a los futbolistas la oportunidad de estar disponibles para el inicio del Torneo Apertura, previsto para el anteúltimo fin de semana de enero. Este alivio se extiende a todas las suspensiones que estuvieran pendientes al inicio de la nueva liga.

Impacto en Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata se convierte en uno de los equipos más beneficiados por esta amnistía. Varios de sus jugadores habían enfrentado dos fechas de suspensión debido a infracciones protocolares tras un partido de octavos de final. La sanción se impuso al no realizar el pasillo de honor a Rosario Central, campeón de la Liga Profesional, lo que violó las normas establecidas.

Sanciones y su Levantamiento

El Tribunal de Disciplina de la AFA había determinado que las sanciones debían cumplirse al comienzo del Torneo Apertura. Sin embargo, la nueva medida permitirá que los integrantes del campeón del fútbol argentino se encuentren disponibles para el director técnico, Eduardo Domínguez, desde el primer partido, que será contra Independiente en Avellaneda, seguido por un encuentro crucial frente a Boca en La Plata.