Cuba Retrasa su Feria Anual del Tabaco por Escasez de Combustible

La icónica feria del habano, un evento internacional que atrae a entusiastas y profesionales del sector, ha sido pospuesta debido a la escasez de combustible en la isla, generada por el embargo petrolero de EE. UU.

La organización del evento, Habanos S.A., destacó en un comunicado que la decisión se toma para mantener los estándares de calidad que han caracterizado a esta festividad.

Un Evento de Prestigio Mundial

La feria del habano es reconocida a nivel mundial y se ha consolidado como un lugar de encuentro para aficionados y distribuidores. En este evento, los asistentes tienen la oportunidad de visitar plantaciones de tabaco, participar en subastas y apreciar las últimas novedades en técnicas de manufactura.

Contexto Actual: Escasez de Combustible

Las dificultades en el suministro de combustible han repercutido gravemente en Cuba, provocando apagones prolongados y afectando el turismo. Varias agencias han cancelado viajes, mientras que el gobierno ha cerrado hoteles y reubicado turistas para conservar la electricidad. Además, otros eventos culturales, como una feria del libro, también han sido suspendidos.

Impacto Económico

En su última edición, la feria cerró con una subasta donde se recaudaron $18 millones por un lote de cigars de alta demanda. Habanos S.A. reportó ventas récord de $827 millones en 2025, lo que demuestra la importancia económica de este evento para el país.

El Entorno Político y Económico

La complicada situación en Cuba se ha intensificado, especialmente tras las advertencias del expresidente estadounidense Donald Trump sobre sanciones a naciones que abastecen de petróleo a la isla. Cuba, que importa aproximadamente el 60% de su energía, ha enfrentado dificultades significativas debido a las restricciones comerciales que limitan el acceso a recursos energéticos, dependiendo en gran medida de Venezuela y México.