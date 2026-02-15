Feriado XXL en CABA: ¿Cómo impacta el turismo en la economía?

Este fin de semana largo por el feriado de Carnaval, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro de eventos multiculturales, atrayendo a casi 120 mil visitantes y alcanzando un récord de ocupación hotelera.

La Ciudad de Buenos Aires se ha consolidado como un destacado referente en la realización de eventos masivos en la región, gracias a su infraestructura de primer nivel y a la diversidad de atractivos turísticos que enriquecen la experiencia de visitantes tanto nacionales como internacionales. Desde espectáculos musicales hasta encuentros deportivos, la oferta de la ciudad resulta irresistible.

Un Fin de Semana Lleno de Actividades

El feriado de Carnaval no fue la excepción. La agenda estuvo repleta de actividades que capturaron la atención de miles. Entre los eventos más destacados se encontraron los recitales de Bad Bunny, las festividades de Carnaval, la celebración del Año Nuevo Chino (4724, Caballo de Fuego) y el Día de los Enamorados. Además, el partido que Boca Juniors disputó en La Bombonera se sumó a las atracciones, impulsando las reservas hoteleras al 83%, el porcentaje más alto en cinco años.

Impacto Económico y Cultural

La realización de grandes eventos se traduce en un potente motor económico para la ciudad. Estos eventos generan un consumo inmediato y tienen un efecto multiplicador en sectores como la gastronomía y el transporte. Además, aumentan la recaudación fiscal sin requerir inversiones públicas significativas y fortalecen el posicionamiento internacional de Buenos Aires como un vibrante destino cultural.

Fidelidad Turística y Generación de Empleo

Las experiencias ofrecidas refuerzan la lealtad de los turistas: “Viajo por el evento, vuelvo por la Ciudad”, comentaron fuentes del gobierno local. Los espectáculos masivos son reconocidos por su capacidad de movilizar el consumo inmediato y activar la economía urbana. El sector del entretenimiento representa el 1,2% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la ciudad, un indicador crucial del aporte económico a la capital.

Eventos de gran magnitud, como el festival Creamfields Buenos Aires, generan impactos económicos que oscilan entre los $10 mil millones y los $17 mil millones. Este sector no solo es vital para la economía, sino que también sustenta alrededor de 85 mil empleos en la capital, lo que representa el 3,1% del empleo total de CABA. Un evento masivo puede crear entre 3 mil y 9 mil empleos directos en diversas áreas como producción, seguridad y gastronomía.