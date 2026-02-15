Seis Millones de Trabajadores Afectados por la Informalidad Laboral

La situación laboral en Argentina se vuelve cada vez más crítica. Con la reciente media sanción a la reforma laboral bajo el gobierno de Javier Milei, el país enfrenta un significativo aumento del trabajo informal que afecta a millones de ciudadanos.

El fenómeno del trabajo informal se ha intensificado en Argentina desde la llegada de la administración libertaria, alcanzando cifras alarmantes. Según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), el número de trabajadores sin protección laboral incrementó en 357.000 durante el tercer trimestre del año pasado, sumando así un total de 6 millones de personas, lo que representa un 44,2% del total de los ocupados en el país.

Destrucción de Empleos Registrados

Desde la asunción de Milei, se han perdido 193.590 empleos privados registrados, siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada con una caída de 68.570 puestos de trabajo. Esta tendencia plantea un escenario complicado que se ve reflejado en las estadísticas laborales.

Un Aumento en la Tasa de Actividad

En medio de esta crisis, la tasa de actividad alcanzó un 48,6%, la cifra más alta para un tercer trimestre desde 2016. Este incremento se debe en gran medida a la incorporación de jubilados al mercado laboral, resultado de la disminución del poder adquisitivo. Sin embargo, la participación de los jóvenes disminuyó en 1,6% en el mismo periodo.

Carga Laboral y Horas Extras

El informe del IAG destaca que la cantidad de horas trabajadas también ha aumentado, sobrepasando las 45 horas semanales, un incremento del 9% en comparación con el año anterior. Esto revela la presión que siente el mercado laboral ante la recesión económica que atraviesa el país.

Reforma Laboral: Implicaciones Controversiales

La reciente reforma laboral, que busca reducir indemnizaciones y ampliar las horas de trabajo, ha generado un gran debate. La contratación a través de monotributos podría llevar a salarios más bajos y un aumento en la conflictividad social, según advierten especialistas.

Desde el Gobierno, se argumenta que estas medidas buscan brindar un marco competitivo que fomente la innovación. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de la reforma, recordando que experiencias similares en el pasado han resultado en una disminución de la actividad laboral y una caída en los salarios reales.

Lecciones del Pasado

El senador Jorge Capitanich alertó sobre las similitudes de la legislación actual con las reformas laborales implementadas durante la dictadura militar, que llevaron a una baja dramática en la tasa de empleo y a un colapso económico. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que la reestructuración es necesaria para enfrentar el incremento del trabajo informal.

Las preocupaciones sobre el impacto de la reforma son sustanciales, y muchos exigen un enfoque que no solo busque la competitividad, sino que también garantice la protección de los derechos de los trabajadores en un entorno cada vez más incierto.