“Cuenta de Edmundo González Urrutia hackeada”

El reconocido líder opositor Edmundo González Urrutia ha sido víctima de un hackeo que ha desatado una criptoestafa, alertando a la comunidad sobre un token falso que promete inversiones engañosas.

Detalles del Incidente

Ciberdelincuentes accedieron a la cuenta de X del dirigente opositor durante un periodo crítico en la política venezolana. Desde este perfil se promovió un mensaje cargado de consignas patrióticas que invitaba a invertir en una criptomoneda denominada $LIBRE.

La Plataforma Unitaria Democrática ha confirmado este hecho, tildándolo de criptoestafa y aclarando que el texto no era genuino. A través de su cuenta oficial, también se comunicó que el hackeo ocurrió justo después de la publicación de un video ese mismo día.

La Estrategia de los Delincuentes

Los atacantes buscaron aprovechar la atención internacional hacia Venezuela, orquestando un posible esquema de rug pull, una modalidad fraudulenta donde los estafadores se esfuman después de obtener los fondos de sus víctimas.

Ante esta situación, el equipo de González Urrutia actuó rápidamente: eliminaron el contenido malicioso y advirtieron a sus seguidores sobre el riesgo de la situación.

Réplicas del Ataque y Vulnerabilidad Digital

Mientras la cuenta se recupera, la coalición opositora subrayó que cualquier mensaje relacionado con criptomonedas a través de su cuenta debe ser considerado como un intento de fraude. Este incidente pone de relieve la creciente vulnerabilidad de las cuentas oficiales en redes sociales y cómo los delincuentes pueden aprovechar contextos políticos inestables para llevar a cabo sus maniobras.

La publicación fraudulentamente obtuvo más de 190.000 visualizaciones, lo cual alerta sobre la escalofriante frecuencia con la que estas acciones ocurren. Especialistas en seguridad destacan que el control de cuentas verificadas de figuras políticas se ha convertido en una táctica común para difundir criptomonedas dudosas o esquemas engañosos.

Para muchos inversores, el resultado final puede ser desalentador: quedar atrapados con un token que carece de valor real y poseer con un activo que no supera la valía de una ficha de juego.