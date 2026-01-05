Fiscal Stornelli solicita extradición de Nicolás Maduro a Argentina por violaciones a los derechos humanos

El fiscal Carlos Stornelli ha presentado oficialmente una solicitud para la extradición de Nicolás Maduro, el ex presidente de Venezuela, con el objetivo de que enfrente cargos por violaciones a los derechos humanos en Argentina. Esta medida surge tras una denuncia del Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) presentada en 2023.

El pedido de extradición se formalizó a través de un escrito entregado por el presidente del FADD, el legislador porteño Waldo Wolff, y el apoderado de la asociación, Tomás Farinni Dugan.

Contexto del Pedido de Extradición

El Foro Argentina para la Defensa de la Democracia había cancelado previamente la visita de Maduro a Argentina durante la Cumbre de la Celac en 2023. En este sentido, el FADD recordó a través de un comunicado que, desde entonces, se han tomado acciones legales contra Maduro y los altos mandos de su régimen, acusándolos de cometer graves delitos de lesa humanidad, los cuales son reconocidos por el derecho internacional.

El Papel de la Justicia Argentina

Stornelli, quien lidera la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, dirigió su solicitud al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 para obtener la extradición de Maduro desde Estados Unidos. Este pedido se enmarca en el contexto de la detención del ex líder venezolano en Nueva York.

Investigaciones Previas y Orden de Detención

Sobre Maduro pesa una solicitud para prestar declaración indagatoria y existe una orden de detención en su contra en Argentina. En 2023, cuando Wolff era ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se había presentado una demanda formal para que se lleve a cabo la extradición del ex presidente venezolano.

Fallo Judicial y Resultados

En septiembre de 2024, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la detención inmediata de Maduro y de Diosdado Cabello, otro importante líder chavista, señalándolos como responsables de un plan sistemático que implicó la detención, secuestro y tortura de ciudadanos en Venezuela. En esa ocasión, se solicitó también que Interpol fuera notificada para facilitar su captura internacional.

Detrás de la Denuncia

En una reciente entrevista, Wolff explicó los orígenes de la demanda que hoy sustenta la petición de extradición. «Presentamos pruebas y testimonios de venezolanos que han sido perseguidos, incluso de aquellos que fueron torturados en el Helicoide, un centro de detención infame en Venezuela», afirmó el legislador. Esta denuncia, indicó, también fue la razón por la cual Maduro no pudo asistir a la reunión de la CELAC en Buenos Aires.

La Respuesta de Venezuela

A raíz de esta situación, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió un pedido para la captura internacional de Waldo Wolff. «Lo que hemos hecho es ampliar el pedido de extradición que presentamos en 2023», agregó Wolff, enfatizando la continuidad de los esfuerzos legales en este caso tan relevante para la defensa de los derechos humanos.