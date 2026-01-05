Vaca Muerta: PAE se une a gigante estadounidense para impulsar la producción de shale

La expansión de Harold Hamm en la Argentina da un paso significativo con un acuerdo que promete transformar el sector energético del país. Continental Resources une fuerzas con Pan American Energy para potenciar el desarrollo de recursos en Vaca Muerta.

La estrategia del magnate del shale, Harold Hamm, toma un nuevo rumbo en Argentina. Continental Resources, la petrolera que fundó, ha formalizado una alianza con Pan American Energy (PAE), tras haber mantenido una reunión con Javier Milei en septiembre. Este acuerdo permitirá a Continental adquirir el 20% de cuatro bloques en la rica cuenca de Vaca Muerta, lo que incluye una significativa inyección de capital y expertise técnico para PAE, que mantendrá su posición como operador principal en Neuquén y Río Negro.

Matriz clave de la colaboración

El acuerdo abarca la compra por parte de Continental de una participación del 20% de PAE en las áreas específicas de Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa y Loma Guadalosa. La finalización de esta operación depende de la aprobación de las transferencias por parte de las autoridades provinciales.

Impulso de know-how y experiencia

Este movimiento es un claro indicador de la intención de Continental de profundizar su implicación en el mercado argentino, tras la reciente adquisición del bloque Los Toldos II Oeste. Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, expresó su entusiasmo por esta nueva colaboración, destacando que esta alianza con una de las compañías más prominentes de EE.UU. busca acelerar el desarrollo en las áreas mencionadas, aportando su conocimiento en la optimización y eficiencia operativa.

Doug Lawler, presidente de Continental Resources, subrayó la relevancia de Vaca Muerta en el entorno global del shale: «Vaca Muerta se destaca como una de las formaciones más atractivas del mundo y estamos comprometidos a seguir invirtiendo en Argentina. PAE es un operador altamente calificado con experiencia extensa en la cuenca.»

Pioneros del desarrollo no convencional

La trayectoria de Continental, desde su fundación en 1967, la consolida como pionera en la explotación de recursos no convencionales en EE.UU., con una producción rampante que alcanzará los 500.000 barriles de petróleo equivalente diarios para 2025. Su enfoque en la innovación y la operativa disciplinada ha marcado la pauta en la industria.

PAE, con más de 50 años de experiencia en Neuquén, representa una pieza fundamental en el desarrollo del sector, siendo responsable de una producción diaria de 12 millones de metros cúbicos de gas y 40,000 barriles de petróleo. En Río Negro, opera el área Loma Guadalosa, la primera concesión de recursos no convencionales otorgada por la provincia.

La alianza entre Continental y PAE ratifica el creciente interés de inversores internacionales en el potencial de Vaca Muerta. Desde la visita de Harold Hamm a la Quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei hasta la reciente adquisición de activos que sustituyeron a ExxonMobil, la cuenca representa ya el 60% de la producción de crudo del país.