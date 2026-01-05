Tragedia en Misiones: Tres niñas ahogadas en una laguna

Una amarga jornada en Misiones se tornó aún más oscura con la pérdida de tres pequeñas de tan solo 7 años, quienes fallecieron ahogadas en una trágica situación en una laguna cercana al barrio Cantera.

Detalles de la Desgarradora Emergencia

El triste suceso tuvo lugar el sábado alrededor de las 15:40 horas, cuando la Policía de Misiones recibió una alerta a través del CIO 911 sobre la presencia de niños en una laguna. Al llegar al lugar, los efectivos, junto con una ambulancia del hospital local, encontraron a las tres niñas con evidentes signos de ahogamiento por asfixia por inmersión.

Intentos de Rescate

Las autoridades actuaron rápidamente, implementando maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por salvar a las pequeñas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo conjunto de los servicios de emergencia, el médico del hospital confirmó más tarde el fallecimiento de las tres niñas.

Identidad de las Víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera, Zoe Alma Mía Da Silva y Ramona Beatriz Villalba, todas con solo 7 años de edad. Las menores se encontraban en la laguna acompañadas por sus madres y otros familiares. Según las autoridades, se están investigando las circunstancias que llevaron a este trágico accidente.

Apoyo a la Familia

El personal policial y sanitario brindó asistencia y apoyo a los familiares presentes en el lugar, mientras que se solicitó la intervención del médico policial y se notificó a la Policía Científica para llevar a cabo una investigación más detallada. Las diligencias judiciales continúan para esclarecer los hechos que rodearon esta nefasta tragedia.