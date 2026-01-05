Corea del Norte anuncia pruebas de nuevos sistemas hipersónicos en misiles

En un momento de creciente tensión geopolítica, el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó recientes vuelos de prueba de misiles hipersónicos, enfatizando la urgencia de reforzar la capacidad nuclear del país. Este despliegue coincide con una cumbre próxima entre Corea del Sur y China.

Corea del Norte anunció el lunes que su líder, Kim Jong-un, dirigió pruebas de misiles hipersónicos, poniendo de manifiesto la importancia de fortalecer su capacidad disuasoria nuclear. Esta actividad se produce en un contexto de intensificación de las exhibiciones militares previo a un importante congreso político.

Desarrollo de Armas y Reacciones Regionales

Un día antes, las autoridades surcoreanas informaron sobre el lanzamiento de varios misiles balísticos por parte del Norte, calificándolo como una provocación. Las pruebas ocurrieron justo antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, viajara a China para una cumbre con el presidente Xi Jinping.

Objetivos de las Pruebas Militares

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) detalló que el ejercicio del domingo tenía como fin evaluar la preparación del sistema de armas hipersónicas, mejorar las habilidades operativas de las tropas misilísticas y revisar la capacidad del país de disuasión en tiempos de guerra.

“Con el lanzamiento de hoy, podemos confirmar que hemos avanzado en una tarea tecnológica crucial para la defensa nacional,” afirmó Kim, según KCNA. “Es fundamental actualizar constantemente nuestros medios militares, especialmente los sistemas de armas ofensivas.”

Implicaciones de los Avances Tecnológicos en Misiles

Contar con un sistema de misiles hipersónicos funcional permitiría a Corea del Norte eludir los escudos de defensa antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque Corea del Norte ha realizado múltiples pruebas en busca de alcanzar esta tecnología, expertos internacionales cuestionan si las capacidades de velocidad y maniobrabilidad de los misiles han sido alcanzadas.

Progresos Recientes en la Industria Militar

En las últimas semanas, el país también realizó pruebas de lo que denominó misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos, además de difundir imágenes que evidencian avances en la construcción de su primer submarino nuclear.

Enfoque Político y Relación con EE. UU.

Observadores indican que estas demostraciones están diseñadas para resaltar los logros en el sector de desarrollo de armas antes del congreso del partido gobernante, el primero en cinco años. Hay una creciente expectativa sobre si Kim utilizará el congreso para plantear un nuevo enfoque respecto a las relaciones con Estados Unidos y reanudar las negociaciones de desnuclearización que han estado estancadas.

Reacciones a Operaciones Militares de EE. UU.

Las últimas pruebas se produjeron tras una audaz operación militar estadounidense que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro, llevándolo a EE. UU. para enfrentar cargos de conspiración por narcoterrorismo. Corea del Norte criticó esta acción, advirtiendo sobre la «naturaleza violenta y desalmada» de EE. UU.

Expertos sugieren que esta operación podría impulsar a Kim a expandir aún más sus capacidades nucleares, considerando que garantizan la supervivencia de su régimen ante las hostilidades respaldadas por EE. UU. Durante el ejercicio de lanzamiento, Kim defendió su impulso por un programa nuclear más robusto, mencionando la “necesidad” que surge de la crisis geopolítica actual y de eventos internacionales complejos.