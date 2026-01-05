Nueva postergación en la audiencia de Ovidio Guzmán en EE. UU.

La presentación del líder de Los Chapitos, Ovidio Guzmán, ante la justicia estadounidense sufrirá una nueva demora, aumentando las expectativas en torno a su colaboración con las autoridades.

El conocido narcotraficante Ovidio Guzmán, apodado “El Ratón”, cuya comparecencia estaba programada para el 9 de enero de 2026, ha visto su audiencia postergada hasta el 10 de julio de 2026. Esta decisión fue confirmada por diversas fuentes, que indican que el evento se llevaría a cabo en Chicago.

De la Culpa a la Colaboración

Guzmán López, hijo menor del infame Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró culpable en julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. En su declaración, aceptó su implicación en cuatro delitos graves relacionados con el narcotráfico internacional, incluyendo la distribución de fentanilo.

Reconocimiento de Crímenes y Acuerdo Judicial

En su comparecencia, Ovidio admitió haber estado involucrado en varias actividades delictivas, incluyendo homicidios y secuestros, y comprometió una suma de 80 millones de dólares como reparación de daños. Además, su acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses lo convierte en un testigo clave en futuras investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Impacto en la Lucha Contra el Narcotráfico

La detención de Ovidio Guzmán el 5 de enero de 2023 marcó un momento significativo en la lucha conjunta de México y Estados Unidos contra el narcotráfico. Su cooperación es histórica, ya que representa por primera vez que un miembro de la familia Guzmán Loera se alía formalmente con las autoridades estadounidenses.

Situación Actual y Expectativas Futuras

Guzmán, que se encuentra detenido y bajo estricta vigilancia, aún debe cumplir con infraestructuras legales establecidas que podrían influir en una posible reducción de su condena. Sus declaraciones y colaboración podrían ser decisivas para detonar acciones legales contra otros miembros del Cártel de Sinaloa, aumentando las tensiones en este complejo terreno del crimen organizado.

Con la nueva fecha fijada para su audiencia, se espera que más detalles sobre la cooperación de Ovidio y su impacto en la continua lucha contra el narcotráfico sean divulgados en los próximos meses.