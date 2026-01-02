Cuestionan al embajador argentino en Suiza por página web desactualizada y política

El canciller Pablo Quirno ha hecho sonar la alarma sobre la obsolescencia de la página web de la Embajada Argentina en Suiza, calificándola de "totalmente politizada". Este reclamo llega tras una serie de incidentes diplomáticos en el último mes.

En un tuit contundente, Pablo Quirno expresó su preocupación el 1 de enero al descubrir que la página de la embajada tenía contenido que se remonta a 2012. La falta de actualización, según el canciller, no solo compromete la comunicación oficial, sino que también refleja una falta de atención hacia los derechos de los ciudadanos argentinos en el extranjero.

Dificultades en la Comunicación Oficial

Quirno mencionó específicamente al embajador Gustavo Lunazzi, instándolo a corregir la situación «de manera URGENTE». En su publicación, adjuntó capturas de pantalla que evidencian que ciertas secciones, como Política Exterior y Derechos Humanos, no han sido actualizadas desde el 6 de diciembre de 2012.

Contenido Anticuado y Politizado

En las imágenes compartidas por el canciller, se puede observar cómo la información está desactualizada e incluye referencias a eventos pasados, como el ciclo «Teatro por la Identidad» y homenajes a figuras clave en la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Contexto Crítico en Suiza

La exigencia de Quirno coincidió con un día trágico en Suiza, marcado por un devastador incendio en una estación de esquí que dejó al menos 40 muertos. Este escenario pone aún más de relieve la importancia de una comunicación clara y actualizada ante crisis internacionales.

Un Historial de Cuestionamientos Diplomáticos

Esta no es la primera vez que Quirno pone en tela de juicio la eficacia de la diplomacia argentina. En recientes semanas, ha tenido intercambios tensos con otros diplomáticos, incluyendo una controversia con Héctor Rogelio Torres, quien cuestionó públicamente la compra de aviones F-16. Torres, tras la reprimenda del canciller, retrocedió y matizó sus comentarios.

Consecuencias para el Personal Diplomático

El clima tenso en la Cancillería se ha intensificado recientemente, con la destitución de Alejandro Emanuel Calloni tras su ‘me gusta’ a una publicación polémica en redes sociales. Quirno aseguró que se tomarán «actuaciones sumariales» y dispuso su traslado a Argentina.