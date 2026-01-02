Más de 60 obras de Henri Matisse donadas al Musée d’Art Moderne de París

El Musée d’Art Moderne de París da la bienvenida a una extraordinaria donación de 61 piezas del célebre pintor Henri Matisse, mantenidas en el seno de su familia durante generaciones. Esta colección, que incluye pinturas, dibujos y grabados, refleja el vínculo especial del artista con su hija Marguerite.

Una Donación Histórica

La donación, considerada excepcional por el museo, fue realizada por Barbara Dauphin Duthuit, esposa del nieto de Matisse, Claude, fallecido en 2011. Entre las obras destacadas, muchas de ellas ya formaron parte de la exposición “Matisse et Marguerite” el año pasado, sorprendiendo al museo con la decisión de conservarlas.

Marguerite: Musa y Modelo

Marguerite, quien fue la favorita del artista, nació de su relación con Caroline Joblau mientras Matisse estudiaba en París. Reconocido su papel, el artista la llevó a vivir con su nueva familia, integrándola entre sus medios hermanos, Jean y Pierre.

Desafíos y Resiliencia

La vida de Marguerite estuvo marcada por la adversidad. A los seis años, sufrió una emergencia médica que dejó cicatrices visibles, las cuales escondía con blusas de cuello alto. A pesar de sus problemas de salud, se unió a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose incluso a la Gestapo.

Una Trayectoria Dedicada al Arte

Si bien en sus jóvenes años incursionó en la pintura, pronto se convirtió en la asistente del padre, apoyándolo hasta su muerte en 1954. Marguerite continuó catalogando la obra de Matisse hasta su propia muerte en 1982, a los 87 años.

Importancia de la Donación

El gesto de Duthuit de donar las obras es profundamente significativo, dado que Matisse prefería mantener su trabajo dentro del ámbito familiar. Con esta adición, el museo alberga ahora un total de 81 obras del maestro, enriqueciendo su colección.

Reconocimiento del Museo

Fabrice Hergott, director del MAM, describió los retratos de Marguerite como “extremadamente bellos y conmovedores”. Su declaración destaca la importancia de este legado, que establece al museo como el nuevo hogar de Marguerite para las futuras generaciones.