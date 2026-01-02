Comodoro: Inversión en obra pública alcanza los 58 mil millones de pesos en 2025

El intendente Othar Macharashvili celebró los logros alcanzados en su segundo año de gestión, con un enfoque en la salud y el bienestar social que busca acercar la municipalidad a sus habitantes.

Durante un reciente informe, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, puso de manifiesto las significativas mejoras implementadas en la ciudad, resaltando los esfuerzos en salud, bienestar social, infraestructura y actividades culturales. Este enfoque busca una gestión más accesible y conectada con la comunidad.

Inversiones en Bienestar y Salud

Macharashvili detalló la inversión de más de 58 mil millones de pesos en servicios básicos y programas socio-comunitarios que han beneficiado a numerosos vecinos de diferentes sectores de la ciudad. En particular, la ampliación del acceso al gas natural, así como mejoras en el pavimento y el sistema de cloacas, han transformado la vida de más de 4.000 familias.

Transformación Urbana y Seguridad Vial

El intendente subrayó la importancia de mejorar la infraestructura urbana para facilitar la movilidad. «Las obras no siempre son visibles, pero su impacto es profundo. Por ello, hemos puesto en marcha un Plan de bacheo amplio y medidas para asegurar cruces seguros», afirmó Macharashvili. Reconoció los inconvenientes que estas obras pueden causar, pero insistió en que son fundamentales para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Atención Integral y Programas Sanitarios

Más de 15 mil vecinos se beneficiaron de ayudas directas en el último año gracias a programas de atención que incluyen consultas médicas y servicios básicos. Además, el municipio proporcionó 1.373 tratamientos a través del Programa de Medicamentos Solidarios, lo que evidencia el compromiso con la salud de los ciudadanos.

Proyectos de Salud para Niños y Adolescentes

Un evento de «Jornada Integral de Salud» atendió a 675 jóvenes, ofreciendo servicios de pediatría y odontología. Este esfuerzo reforzó el objetivo de brindar atención sanitaria de calidad a todos los grupos etarios en la comunidad.

Crecimiento Cultural y Deportivo

A través del Ente Comodoro Deportes, más de 32.000 ciudadanos participaron en actividades deportivas, promoviendo la inclusión y el bienestar. Además, en el ámbito cultural, se realizaron talleres que enfatizan la creatividad y la identidad local, atrayendo a más de 3.000 asistentes.

Compromiso con el Futuro

Macharashvili concluyó su informe destacando la creación del Distrito de Salud Comodoro Rivadavia, enfatizando la importancia de un enfoque integral en el desarrollo de la salud en la región. “Estamos comprometidos con un gobierno cercano que escucha y responde a las necesidades de los vecinos”, destacó.

El intendente reafirmó que, a pesar de los desafíos y la falta de apoyo federal, se intensificarán los esfuerzos para garantizar oportunidades y un futuro prometedor para todos los barrios de la ciudad.